В витебском музее можно увидеть рыцарский серебряный пояс. Раритет, который не имеет аналогов в мире

Серебряный пояс экспонируется в объеме. Фото Саши Май



Начнем с серебряного рыцарского пояса. У предмета сборная датировка — 17-19 век. Его размеры – 90,5 на 21,5 сантиметров, а общий вес – 836 грамм (из них чистого серебра – 418 грамм).

Витебский курьер. До этого жители и гости города могли видеть пояс всего несколько раз: его экспонировали только во время самых значительных юбилейных выставок, пишет





В истории этого предмета больше вопросов, чем ответов. Известно, что в музейный фонд пояс попал из коллекции основателя губернского музея в Витебске Антона Бродовского. Первое упоминание о нем обнаружено польском издании 1906 года Tygodnik Ilustrowany. В статье рассказывалось, что в Вильне открылся музей Бродовского.





Но как этот предмет попал к Антону Рафаиловичу?





Коллекция Антона Бродовского формировалась по-разному. Какие-то предметы он обменивал. Например, есть упоминание, что у него была польская медаль, которую тайно отчеканили во время революционных событий в Польше в 1905 году. Известно, что Антон Рафаилович выменял ее на кавказский кинжал, но, к сожалению, до нашего времени этот артефакт не сохранился.





К тому же Бродовский в качестве чертежника участвовал в установке некоторых памятников. При этом проводились земляные работы, и могло быть что-то найдено. Так одна из газет того времени писала про клад медных солидов 1660–1666 гг. («боратинок»), обнаруженный в Вильно и приобретенный Бродовским. Возможно, частично, монеты этого клада сохранились в коллекции музея, но позже, во время эвакуации, они были смешаны с другими и теперь определить их можно лишь предположительно, – прокомментировал Валерий Шишанов.





Чем интересен этот серебряный пояс? В первую очередь, отсутствием аналогов. Кроме этого, экспонат специально представили не в разложенном виде, как было до этого, а в объеме – на тумбе. Благодаря этому можно понять, что вряд ли его когда-то надевал взрослый человек, рыцарь – пояс просто бы на нем не застегнулся!





Изготовлен пояс из серебра и состоит из нескольких фрагментов, на которые нанесены изображения польских королей – Болеслава III Кривоустого (1102–1107), Болеслава IV Кудрявого (1146–1173), , Владислава Локетка (1306–1320), Казимира III Великого (1333–1370) и Стефана Батория (1576–1586).









На центральной пряжке можно увидеть сцену коронации Стефана Батория. Кожаной подкладки у пояса нет, составные части цепляются друг за друга, на концах изделия – серебряная бахрома.





К сожалению, на предмете нет клейма, которое позволило бы узнать, когда и где он был изготовлен. Поэтому эти вопросы остаются открытыми.





Юбилейная выставка в областном краеведческом музее будет открыта как минимум до конца января 2019 года.





Стоимость входного билета: 1,5 рубля – взрослый билет, 80 копеек – детский.





Музей работает с 10:00 до 18:00, кроме понедельника.



