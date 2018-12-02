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В Беларуси планируется переобучать больше безработных под заказ нанимателя

03.12.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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На сегодняшний день в Беларуси работают 146 постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения. «За последние три месяца к ним обратилось около 5 тыс. человек по разным причинам, около 70% — в связи с оказанием помощи в трудоустройстве. И 2 тыс. человек были даны направления на работу. В принципе, люди сами обращаются в службу занятости. За 10 месяцев 170 тыс. человек пришли за содействием в трудоустройстве, из них 74% получили работу», — добавила Ирина Костевич. Она напомнила о том, что общереспубликанский банк вакансий доступен любому человеку в интернете. В нем сегодня содержится около 80 тыс. вакансий. «Где-то в середине декабря применим еще новый подход — электронную ярмарку вакансий внедряют в Минске. То есть, сидя дома, не выходя никуда, ты можешь пройти собеседование в режиме онлайн с нанимателем», — заключила министр.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Министр отметила положительную динамику на рынке труда: замедлились темпы сокращения занятых в...
 
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