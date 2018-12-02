Власти насчитали в Беларуси 500 тысяч тунеядцев

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала о базе тунеядцев, которую подготовили к 1 декабря. По её словам, туда включили около 500 тысяч трудоспособных беларусов, не занятых в экономике, пишет TUT.by. С 1 января у них вырастут суммы за коммуналку − они будут на 100% оплачивать горячую воду.

По словам Костевич, детальную информацию о том, сколько тунеядцев в разных областях и регионах, министерство получит позже. База будет обновляться ежеквартально, потом планируется перейти на ежемесячный режим, а в итоге хотят перейти на онлайн-обновление.

С 1 декабря в стране работает база данных о тунеядцах. На Едином портале электронных услуг можно посмотреть, внесены ли вы в этот список − но придётся сначала получить логин и пароль в почтовом отделении возле дома. Ирина Костевич сказала, что комиссия, возможно, будет информировать людей о включении в базу по телефону или даже лично. Если что, в середине февраля в жировках любой беларус увидит, кто в его квартире тунеядец. Тот, кто внесён в базу ошибочно, может прийти в комиссию или отправить письмо с документами, которые подтверждают наличие работы.