Американский флот получил мощный боевой корабль

Американский флот получил эсминец USS Thomas Hudner. Церемония ввода в эксплуатацию боевого корабля прошла первого декабря в Бостоне, сообщает NBSBoston.



Фото: wikipedia.org/U.S. Navy photo

Новый, 36-й по счету, эсминец типа Arleigh Burke отличается от своих предшественников наличием ангара для двух вертолетов Sikorsky SH-60 Seahawk — этого не было на первых кораблях серии.

Эсминец назвали в честь летчика Военно-морских сил Томаса Хаднера, награжденного Орденом почета за действия в период Корейской войны.

На вооружении корабля — две пусковые ячейки на 32 ракеты в носовой части и 64 — в кормовой. Они могут оснащаться следующими типами ракет: крылатыми «Томагавками», противолодочными RUM-139 VL-Asroc, зенитными RIM-66 SM2.

Полное водоизмещение эсминца — 9217 тонн, максимальная скорость — 31 узел (примерно 57 км/ч).