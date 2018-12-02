Официально: Huawei представит смартфон с «дырой» в экране

17 декабря Huawei представит новый смартфон — Nova 4. Его главной особенностью станет дисплей, пишет Gizmochina.



Изображение: Weibo.com

Какой будет диагональ дисплея Nova 4 пока неизвестно, но вырезов в нем не будет. Фронтальную камеру встроят прямо в верхнюю левую часть экрана — раньше таких смартфонов никто не выпускал. Скорее всего, подобный дизайн вскоре будет использовать и компания Samsung.

Таким образом, у Huawei может получиться существенно увеличить процентное соотношение размера экрана к размеру остального корпуса. К другим предполагаемым характеристикам относят процессор Kirin 980, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Скорее всего, сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей. Основная камера будет двойной. По неподтвержденной информации, передний селфи-модуль также окажется сдвоенным.

Цены или даты поступления в продажу Huawei Nova 4 пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei: