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Официально: Huawei представит смартфон с «дырой» в экране

03.12.2018 09:29 — Разное | Tut.by  
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17 декабря Huawei представит новый смартфон — Nova 4. Его главной особенностью станет дисплей, пишет Gizmochina.


Изображение: Weibo.com

Какой будет диагональ дисплея Nova 4 пока неизвестно, но вырезов в нем не будет. Фронтальную камеру встроят прямо в верхнюю левую часть экрана — раньше таких смартфонов никто не выпускал. Скорее всего, подобный дизайн вскоре будет использовать и компания Samsung.

Таким образом, у Huawei может получиться существенно увеличить процентное соотношение размера экрана к размеру остального корпуса. К другим предполагаемым характеристикам относят процессор Kirin 980, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Скорее всего, сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей. Основная камера будет двойной. По неподтвержденной информации, передний селфи-модуль также окажется сдвоенным.

Цены или даты поступления в продажу Huawei Nova 4 пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:

 
 
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Презентация устройства пройдет уже 17 декабря.
 
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