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В базу «тунеядцев» внесли 500 тысяч человек

03.12.2018 09:12 — Разное | Ежедневник  
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В базу «тунеядцев» внесли 500 тысяч человек

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, сколько человек попало в базу данных не занятых в экономике граждан.

По ее словам, база данных введена в эксплуатацию 1 декабря.

«Она включает сведения об около 500 тысяч человек, в нее вносится их фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства», - сообщила Костевич в эфире телеканала "Беларусь 1".

С 1 декабря белорусы также могут проверить себя в списках «тунеядцев». К примеру, через Единый портал электронных услуг в «личном кабинете» с помощью электронной цифровой подписи физического лица, это платная услуга. Либо  это можно сделать с помощью пароля и логина через службу «одно окно» бесплатно.

Кроме этого, отметила министр, люди смогут понять, что попали в базу данных не занятых в экономике по информации в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Так, плательщик увидит информацию на жировке о том, что полностью возмещает стоимость подогрева воды.

Напомним, белорусы, не занятые в экономики, согласно декрету №3, должны будут оплачивать отопление и подогрев горячей воды  100%, если они являются плательщиками коммунальных услуг. 

 
 
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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, сколько человек попало в базу данных не занятых в экономике граждан.
 
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