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Стало известно об испытаниях российского комплекса "Пенициллин"

03.12.2018 09:52 — Разное | Tut.by  
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Госиспытания нового комплекса артразведки «Пенициллин» успешно ​завершились, заявили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в корпорацию «Ростех»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости».


Изображение: ТВ «Звезда» / YouTube

Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» отслеживает шумы и кинетическую энергию с помощью четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля. «Опытно-конструкторская работа завершена, госиспытания успешно пройдены. Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год», — сказали в холдинге.

«Пенициллин» предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет. Он корректирует огонь артиллерии в полосе до 25 км. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов и местах разрывов боеприпасов, на основании чего выдает местоположение орудия. Кроме функций артразведки, «Пенициллин» ​обеспечивает радиосвязь автоматизированных систем управления с внешними абонентами на расстоянии до 40 км.

 
 
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Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год.
 
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