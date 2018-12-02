Игорь Криушенко прокомментировал результат жеребьевки к Евро-2020

- Из первой и второй корзины попали, наверное, самые рейтинговые команды на данный момент. Остальные примерно нашего уровня, с которыми можно играть и набирать очки. Ну а сражаться нужно со всеми в группе, - сказал тренер сборной Игорь Криушенко.

Календарь сборной Беларуси:

1-й тур (21.03.2019): Нидерланды - Беларусь, 22:45 (белорусское время);

2-й тур (24.03.2019): Северная Ирландия - Беларусь, 22:45;

3-й тур (08.06.2019): Беларусь - Германия, 21:45;

4-й тур 11.06.2019): Беларусь - Северная Ирландия, 21:45;

5-й тур (06.09.2019): Эстония - Беларусь, 21:45;

7-й тур (10.10.2019): Беларусь - Эстония, 21:45;

8-й тур (13.10.2019): Беларусь - Нидерланды, 19:00;

9-й тур (16.11.2019): Германия - Беларусь, 22:45.