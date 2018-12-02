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Игорь Криушенко прокомментировал результат жеребьевки к Евро-2020

03.12.2018 09:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Игорь Криушенко прокомментировал результат жеребьевки к Евро-2020
Белорусская федерация футбола

- Из первой и второй корзины попали, наверное, самые рейтинговые команды на данный момент. Остальные примерно нашего уровня, с которыми можно играть и набирать очки. Ну а сражаться нужно со всеми в группе, - сказал тренер сборной Игорь Криушенко.

Календарь сборной Беларуси:

  • 1-й тур (21.03.2019): Нидерланды - Беларусь, 22:45 (белорусское время);
  • 2-й тур  (24.03.2019): Северная Ирландия - Беларусь, 22:45;
  • 3-й тур  (08.06.2019): Беларусь - Германия, 21:45;
  • 4-й тур 11.06.2019): Беларусь - Северная Ирландия, 21:45;
  • 5-й тур (06.09.2019): Эстония - Беларусь, 21:45;
  • 7-й тур (10.10.2019): Беларусь - Эстония, 21:45;
  • 8-й тур (13.10.2019): Беларусь - Нидерланды, 19:00;
  • 9-й тур (16.11.2019): Германия - Беларусь, 22:45.

 

Игорь Криушенко прокомментировал результат жеребьевки к Евро-2020
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Соперниками сборной Беларуси по футболу в отборочной группе «С» Евро-2020 стали команды Нидерландов, Германии, Северной Ирландии и Эстонии.
 
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