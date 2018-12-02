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Белорусская сторона заняла жесткую позицию в переговорах с Россией по компенсации налогового маневра

03.12.2018 09:57 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская сторона заняла жесткую позицию в переговорах с Россией по компенсации налогового маневра

Беларусь в течение шести лет может потерять около 10 млрд долларов из-за реализации механизма налогового маневра в России в случае не принятия компенсационных мер, в том числе от российской стороны.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Андрей Белковец на форуме для иностранных инвесторов BelarusCrossway'18. Видеозапись форума размещена на на ютьюб-канале мероприятия.

"Глобально два сценария будет компенсация или не будет компенсация. Если говорить про самый негативный сценарий, когда никакого решения не достигнуто, все разошлись по своим комнатам, то мы начинаем нести определенные убытки. Как со стороны бюджета в виде выпадающих таможенных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, так и в виде ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов", - сказал Белковец, пишет Интерфакс.

В таком случае, пояснил замминистра, переработка нефти становится убыточной, и стране будет нецелесообразно ввозить 24 млн тонн нефти, так как для обеспечения внутреннего рынка достаточно 6 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн Беларусь добывает сама.

"Если ничего не менять, то в течение 6 лет при реализации налогового маневра глобальные потери составят порядка 10 млрд долларов, из них 3 млрд долларов - выпадающие доходы бюджета, 6 млрд – от ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов", - сказал он.

В то же время он уверен, что "такого не будет", благодаря принятию определенных компенсационных мер. Так, негативное влияние на экономику заводов может быть  минимизировано за счет уменьшения объемов переработки нефти. Потери доходов бюджета будут компенсироваться в основном за счет сокращения расходов.

При этом Белковец констатировал, что существенных источников увеличения доходов бюджета не просматривается. Он напомнил, что с 1 января вступит в силу новый Налоговый кодекс, который вводит мораторий на введение новых налогов и увеличение ставок действующих. Кроме того, усиление налоговой нагрузки на бизнес приведет не к росту доходов бюджета, а к уходу части бизнеса в соседние российские регионы или в "серые" зоны.

«Источника, который бы заместил выпадающие доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, сейчас попросту нет. Поэтому белорусская сторона занимает жесткую позицию в переговорах с Россией», - заметил А.Белковец.

Он уточнил, что в бюджете Беларуси на 2019 год компенсация не закладывалась, "понимая, что процесс этот не быстрый, и вряд ли решение будет принято в течение ближайших недель".

"Но решение должно быть принято, и все стороны это понимают", - добавил он.

 
 
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Беларусь в течение шести лет может потерять около 10 млрд долларов из-за реализации механизма налогового маневра в России в случае не принятия компенсационных мер,...
 
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