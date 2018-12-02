|
В Вороново разыграли кубок района по волейболу
03.12.2018 — Разное | Вороновская газета
В первый день зимы между волейболистами-любителями Вороновщины разыгрывался кубок района. Восемь команд организаций района оспаривали право называться сильнейшей в нынешнем сезоне. После двух финальных встреч определились обладатели кубка — мужская команда отдела образования райисполкома и женская команда Вороновского колледжа.
Дипломами призеров награждены и финалисты — женщины Вороновской ЦРБ, мужчины Вороновского колледжа.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото предоставлено Эрикой ГНЕДЬКО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день зимы между волейболистами-любителями Вороновщины разыгрывался кубок района. Восемь команд организаций района оспаривали право называться...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)