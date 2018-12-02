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В Вороново разыграли кубок района по волейболу

03.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Вороново разыграли кубок района по волейболу

В первый день зимы между волейболистами-любителями Вороновщины разыгрывался кубок района. Восемь команд организаций района оспаривали право называться сильнейшей в нынешнем сезоне. После двух финальных встреч определились обладатели кубка — мужская команда отдела образования райисполкома и женская команда Вороновского колледжа.


В Вороново разыграли кубок района по волейболу


В Вороново разыграли кубок района по волейболу

 

Дипломами призеров награждены и финалисты — женщины Вороновской ЦРБ, мужчины Вороновского колледжа.


В Вороново разыграли кубок района по волейболу


В Вороново разыграли кубок района по волейболу


В Вороново разыграли кубок района по волейболу

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото предоставлено Эрикой ГНЕДЬКО.

 
 
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В первый день зимы между волейболистами-любителями Вороновщины разыгрывался кубок района. Восемь команд организаций района оспаривали право называться...
 
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