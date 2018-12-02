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Большинство интернет-ресурсов в Беларуси используют идентификацию — Легкий

03.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Большинство интернет-ресурсов в Беларуси используют идентификацию — Легкий

Большинство белорусских интернет-ресурсов так или иначе использует идентификацию пользователей. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий, сообщает БЕЛТА.

С 1 декабря вступили в силу нормы, согласно которым на интернет-ресурсах должны использоваться механизмы идентификации пользователей. Регистрация самих интернет-ресурсов как СМИ также началась с 1 декабря. «Я думаю, что это в первую очередь коснулось профессионального сообщества. Потому что общество — большой «слоеный пирог». Понятно, в нем есть множество социальных групп, и я не думаю, что подавляющее большинство белорусского общества озабочено вот этой тематикой. Но тем не менее достаточно значительная часть, значительная социальная группа отреагировала на это», — сказал первый замминистра.

Основные изменения в закон о СМИ вступили в силуБольшинство интернет-ресурсов в Беларуси используют идентификацию — Легкий

Впервые в законе о СМИ устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурса. В числе обязанностей — идентификация пользователей, которые размещают на сайте информационные сообщения или материалы, в том числе оставляют свои комментарии.

Говоря о том, как новые нормы будут работать на практике, он подчеркнул, что больших изменений не ожидается. «Думаю, что каких-то великих революций не произойдет, потому что большинство наших интернет-ресурсов так или иначе использует идентификацию. Для тех, кто выбрал СМС-идентификацию, все достаточно понятно и просто — в том случае, если выяснится, что человек использовал другую симку или этого человека, собственно говоря, не существует, то при возникновении конфликтной ситуации мы как министерство отошлем требование владельцу интернет-ресурса, где будет содержаться предложение настойчивое прекратить пользовательское соглашение с данным клиентом», — рассказал Павел Легкий.

Он также объяснил механизмы и для других вариантов: «Для тех, кто выберет иные формы идентификации — допустим, через социальные сети либо посредством электронной почты — немножко иная ситуация. Здесь, конечно, в первую очередь рассматривается ответственность самого владельца интернет-ресурса. К нему могут быть применены те нормы, которые изложены в законе о СМИ. Но в любом случае министерство будет стремиться к тому, чтобы не разбрасываться налево-направо предупреждениями, а все же работать с людьми в профилактическом плане».

Павел Легкий рассказал и о том, что ждет сетевые ресурсы после регистрации. «Эти ресурсы, когда они станут средствами массовой информации, они будут точно такими же СМИ — как печатные, как электронные и так далее. Их журналисты смогут посещать мероприятия, получать аккредитацию — те мероприятия, куда они не попадали раньше, получать аккредитацию, допустим, для того, чтобы присутствовать на каких-то событиях, скажем, в госорганах, на массовых мероприятиях. Не будет возникать вопросов», — пояснил первый замминистра. Он добавил, что уже есть первые обращения для регистрации.-0-

Надо активнее вкладываться в создание национального информпространства — ЛегкийБольшинство интернет-ресурсов в Беларуси используют идентификацию — Легкий

«Мы исходим из того, что нам надо активнее вкладываться в создание собственного национального не только телеконтента, а нашего информационного пространства, нашего контента», — сказал первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий.
 
 
Большинство интернет-ресурсов в Беларуси используют идентификацию — Легкий
https://www.belta.by/
 
 
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Большинство белорусских интернет-ресурсов так или иначе использует идентификацию пользователей. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель...
 
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