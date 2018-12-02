Google сменил дизайн поиска

С августа Google тестировала новый дизайн своего поисковика, а теперь он стал доступен всем пользователям. Об этом пишет ресурс searchengineland.com

Раньше страница поиска выглядела так:



Старый дизайн поиска. Фото: thenextweb.com

А теперь — так:



Новый дизайн поиска. Скриншот с сайта google.ru

Внешний вид поиска соответствует принципам Material Design 2.0 — такой дизайн применяется в мобильной операционной системе Android. Например, поисковая строка теперь стала округлой формы, и при прокрутке страницы вниз не скрывается, а всегда остается вверху.

В Search Engine Land пишут, что благодаря этому в Google ожидают рост количества поисковых запросов — ведь пользователям теперь не нужно возвращаться на верх страницы, чтобы заново искать что-либо. Карточки с краткой информацией о событиях и личностях также изменились — их форма стала более округлой.