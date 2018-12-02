|
Пожар произошёл в общежитии БНТУ в Минске
03.12.2018 10:21 — Разное | Аргументы и факты
Выяснилось, что горела одна комната в общежитии БНТУ на проспекте Независимости, 148 корпус 1.
Эвакуацию не проводили. Еще до прибытия спасателей люди самостоятельно покинули здание. Пожар ликвидировали в 23:52, сообщается в твиттер-аккаунте МЧС Минска.
Подробности инцидента будут известны позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возгорание имело место вечером 2 декабря 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)