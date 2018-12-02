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Пожар произошёл в общежитии БНТУ в Минске

03.12.2018 10:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Пожар произошёл в общежитии БНТУ в Минске
МЧС Республики Беларусь

Выяснилось, что горела одна комната в общежитии БНТУ на проспекте Независимости, 148 корпус 1.

Эвакуацию не проводили. Еще до прибытия спасателей люди самостоятельно покинули здание. Пожар ликвидировали в 23:52, сообщается в твиттер-аккаунте МЧС Минска. 

Подробности инцидента будут известны позже.

Пожар произошёл в общежитии БНТУ в Минске
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Теги: Минск
 
 
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