Пожар произошёл в общежитии БНТУ в Минске

Выяснилось, что горела одна комната в общежитии БНТУ на проспекте Независимости, 148 корпус 1.

Эвакуацию не проводили. Еще до прибытия спасателей люди самостоятельно покинули здание. Пожар ликвидировали в 23:52, сообщается в твиттер-аккаунте МЧС Минска.

#минск @112MINSK @112by выезжали по сообщению о загорании в общежитии БНТУ на просп.Независимости,148 корп.1. Эвакуацию мы не проводили. До прибытия люди самостоятельно покидали здание. Пожар ликвидирован в 23.52. Подробности позже. pic.twitter.com/uDOhSkOaGA — МЧС Минска (@112MINSK) 2 декабря 2018 г.

Подробности инцидента будут известны позже.