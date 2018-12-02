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Задержали мужчину, который украл ящик с пожертвованиями для больной девочки

03.12.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инцидент произошел 20 ноября около 14.00 в торговом центре "Полесье". Молодой мужчина взял стоявшую у входа в торговый зал урну с деньгами и скрылся. По неподтвержденным данным, там находилось около Br70.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61173.php

Задержали мужчину, который украл ящик с пожертвованиями для больной девочки

ОДО и ОУР РОВД и сотрудниками ИУОТ-6 установлено, что кражу ящика для пожертвований из торгового зала ТЦ "Полесье" по ул. Николаева, 50 совершил М., 1981 г.р., неработающий, жит. г. Кобрин, который задержан в порядке ст. 108 УПК РБ.

 
 
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Инцидент произошел 20 ноября около 14.00 в торговом центре "Полесье". Молодой мужчина взял стоявшую у входа в торговый зал урну с деньгами и скрылся. По...
 
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