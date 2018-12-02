В Дрогичине спасен 10-летний мальчик, провалившийся под лед

02.12.2018 года в 15-23 в Дрогичинский РОЧС от рыбака поступило сообщение, что ребенок провалился под лёд на середине озера Дрогичинское по адресу: г. Дрогичин, ул. 9 Мая.



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К моменту прибытия к месту происшествия спасателей мальчика, провалившегося под лед в 500-600 метрах от берега, извлекли из воды рыбаки. Чтобы предотвратить переохлаждение, работники МЧС переодели ребенка, а затем при помощи лестницы-палки транспортировали на берег, где передали работникам СМП.



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Пострадавший был осмотрен бригадой СМП и с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» госпитализирован.



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Как выяснилось, мальчик 2008 года рождения, житель Дрогичина, катался на коньках вместе со своим старшим братом и провалился под лед, попав в промоину.



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Спасатели напоминают: поговорите с детьми о том, что выходить на лед без присмотра взрослых - опасно.



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Подробно о правилах безопасности читайте в материале раздела «Будь готов» .