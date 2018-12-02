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В Дрогичине спасен 10-летний мальчик, провалившийся под лед

03.12.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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02.12.2018 года в 15-23 в Дрогичинский РОЧС от рыбака поступило сообщение, что ребенок провалился под лёд на середине озера Дрогичинское по адресу: г. Дрогичин, ул. 9 Мая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61170.php

В Дрогичине спасен 10-летний мальчик, провалившийся под лед

К моменту прибытия к месту происшествия спасателей мальчика, провалившегося под лед в 500-600 метрах от берега, извлекли из воды рыбаки. Чтобы предотвратить переохлаждение, работники МЧС переодели ребенка, а затем при помощи лестницы-палки транспортировали на берег, где передали работникам СМП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61170.php

В Дрогичине спасен 10-летний мальчик, провалившийся под лед

Пострадавший был осмотрен бригадой СМП и с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» госпитализирован.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61170.php

В Дрогичине спасен 10-летний мальчик, провалившийся под лед

Как выяснилось, мальчик 2008 года рождения, житель Дрогичина, катался на коньках вместе со своим старшим братом и провалился под лед, попав в промоину.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61170.php

В Дрогичине спасен 10-летний мальчик, провалившийся под лед

Спасатели напоминают: поговорите с детьми о том, что выходить на лед без присмотра взрослых - опасно. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61170.php

В Дрогичине спасен 10-летний мальчик, провалившийся под лед

Подробно о правилах безопасности читайте в материале раздела «Будь готов».

 
 
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02.12.2018 года в 15-23 в Дрогичинский РОЧС от рыбака поступило сообщение, что ребенок провалился под лёд на середине озера Дрогичинское по адресу: г. Дрогичин, ул. 9 Мая. К...
 
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