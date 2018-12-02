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Официальная информация КУМПП «Брестское городское ЖКХ» о ситуации в городе

03.12.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сильный гололед в Бресте в ночь на понедельник вынудил коммунальные службы работать в усиленном режиме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61172.php

Официальная информация КУМПП «Брестское городское ЖКХ» о ситуации в городе

Улицы областного центра исходя из обстановки уже с 0 часов подверглись обработке песко - соляной смесью. До 4 часов утра дорожная техника работала в штатном режиме.

В половине пятого утра в Бресте начался моросящий дождь и на дорогах и тротуарах образовалась наледь. С началом дождя на улицы города было выведено дополнительно шесть единиц техники.

Всего 18 машин осуществляют посыпку песко-соляной смесью по всем магистральным, периферийным улицам и улицам с движением общественного транспорта.

Сейчас противогололедные реагенты начали действовать, ситуация на дорогах стабилизировалась. На улицах города работает более 180 человек КУП «Коммунальник», которые осуществляют обработку тротуаров. Силами ЖЭС организована работа на дворовых территориях.

Метеорологи называют гололедом слой льда, образовавшийся на поверхности земли и расположенных на ней объектах во время (!) выпадения осадков в виде дождя, вследствие его замерзания. Гололеду обычно сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер. Толщина слоя льда, появившегося при гололеде, может достигать нескольких сантиметров. Причем покрывает он не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности – цокольные части строений, деревья. Особенно подвержены обмерзанию обдуваемые ветром объекты – мосты и их опоры, эстакады, столбы.

Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.

 
Теги: Брест
 
 
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Сильный гололед в Бресте в ночь на понедельник вынудил коммунальные службы работать в усиленном режиме. Улицы областного центра исходя из обстановки уже с 0...
 
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