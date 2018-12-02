Гололедица: как водителям и пешеходам себя вести

В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными:
— выбирайте оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче;
— не допускайте резких маневров, направление движения меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти;
— повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума;
— при разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто;
— будьте предельно внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также закруглениях, спусках и подъемах;
— особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта: из-за частого торможения автомобилей там образуются наледи.