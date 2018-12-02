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Гололедица: как водителям и пешеходам себя вести

03.12.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, на дорогах нашего города, да и области в целом, из-за осадков в виде дождя, на дорогах образовался гололед.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61169.php

Гололедица: как водителям и пешеходам себя вести


В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными:

— выбирайте оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче;

— не допускайте резких маневров, направление движения меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти;

— повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума;

— при разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто;

— будьте предельно внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также закруглениях, спусках и подъемах;

— особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта: из-за частого торможения автомобилей там образуются наледи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61169.php

Гололедица: как водителям и пешеходам себя вести


Кроме того, пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров, аккуратно приближаться к краю проезжей части, проявлять максимум осторожности при пересечении проезжей части.

 
 
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Сегодня, на дорогах нашего города, да и области в целом, из-за осадков в виде дождя, на дорогах образовался гололед. В условиях гололедицы ГАИ рекомендует...
 
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