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На ул. ГОБК в Бресте сбили пешехода

03.12.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Очевидцы говорят, что сбили девушку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61168.php

Бресте сбили пешехода " alt="На ул. ГОБК в Бресте сбили пешехода ">

ДТП произошло рано утром 3 декабря 2018 года в городе Бресте на ул. ГОБК в условиях сильной гололедицы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61168.php

На ул. ГОБК в Бресте сбили пешехода

Уважаемые пешеходы - ваша жизнь в ваших руках, как это не банально звучит, будьте внимательны и не доверяйте случайному водителю. Он не специально сбивает вас, он просто вас не видит.

 
Теги: Брест
 
 
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Очевидцы говорят, что сбили девушку. ДТП произошло рано утром 3 декабря 2018 года в городе Бресте на ул. ГОБК в условиях сильной гололедицы. Уважаемые пешеходы -...
 
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