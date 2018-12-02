Очевидцы говорят, что сбили девушку.



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Бресте сбили пешехода " alt="На ул. ГОБК в Бресте сбили пешехода ">



ДТП произошло рано утром 3 декабря 2018 года в городе Бресте на ул. ГОБК в условиях сильной гололедицы .



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Уважаемые пешеходы - ваша жизнь в ваших руках, как это не банально звучит, будьте внимательны и не доверяйте случайному водителю. Он не специально сбивает вас, он просто вас не видит.