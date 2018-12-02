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В Бресте идёт дождь и замерзает на дорогах и тротуарах - сильнейшая гололедица

03.12.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Люди выходят из подъездов и в прямом смысле падают, тротуары покрыты небольшим слоем льда, при этом идёт дождь и температура плюс один. В таких случаях говорят - "красный" уровень опасности!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61167.php

В Бресте идёт дождь и замерзает на дорогах и тротуарах - сильнейшая гололедица

Проезжая часть более-менее "разбита" движущимся транспортом, но это касается только улиц - во дворах "беда". 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61167.php

В Бресте идёт дождь и замерзает на дорогах и тротуарах - сильнейшая гололедица

Предупреждаем всех - будьте чрезвычайно осторожны, особенно плохо пожилым людям. Достается и велосипедистам, хотя по ПДД в подобных условиях им запрещено передвигаться, они всё же есть.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61167.php

В Бресте идёт дождь и замерзает на дорогах и тротуарах - сильнейшая гололедица

Судя по всему, в травмпунктах будет аншлаг, как и у ГАИ. Вот в такие дни понимаешь, что зимняя резина - не роскошь, а необходимость. Хотя и она не спасает, если в голове нет четкой установки снижать скорость и держать дистанцию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61167.php

В Бресте идёт дождь и замерзает на дорогах и тротуарах - сильнейшая гололедица

Прогноз таков: Облачно. На большей части страны временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от 0°С до -5°С, по западу +1.. +4°С

 
 
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Люди выходят из подъездов и в прямом смысле падают, тротуары покрыты небольшим слоем льда, при этом идёт дождь и температура плюс один. В таких случаях говорят -...
 
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