Среди разнообразных международных праздников, памятных дат отмечается День болот. В этот день в разных уголках нашей планеты отмечают праздник те, кто стремится сохранить природу во всем ее разнообразии для современников и будущих поколений.

В нашей школе ежегодно проводятся часы информирования, посвященные Дню болот. На них мы узнаем о значимости водно-болотных территорий. Они становятся домом для нескольких сотен видов животных и многих рептилий, птиц.

В этом году мы участвовали в международном конкурсе лингокультурологических исследовательских проектов»Читаем сказки по-новому» (в номинации “Эссе-исследование”) . Сочиненные нами сказки были отмечены дипломом первой степени . Одну из них мы предлагаем вашему вниманию.

Письмо зверей

На болоте у деревни Юрьево жили себе спокойно звери, птицы. Жили, потомство производили и ни о чем особо не тужили.

Но однажды вездесущая и всезнающая Сорока принесла страшную весть: болото будут осушать.

Всполошились звери, загалдели птицы – все по-разному высказывают свое возмущение. Вдоволь накричавшись, немного успокоились и стали решать, что делать, как жить дальше.

Первым прервал тягостное молчание расстроенный Медведь:

– Я был уверен, что болотные массивы – последние надежные убежища, куда человек ни за что не доберется. Но как я ошибся! Забыли люди, что недаром болото названо в мою честь – Медвежий Мох.

Его поддержал возмущенный волк:

– А я слышал, что есть и Волково болото. Все почему-то считают, что мы – лесные звери. Но на островах среди болот мы устраиваем логова, именно здесь рождаются и подрастают волчата. Нет места укромнее, чем болото. Вернее, не было. Все людям неймется, всего им мало; выжили нас из леса, добрались и сюда.

Но более всех были подавлены кукушки – самые знаменитые болотные птицы. Ведь болото – это их родина, а, как известно, каждый кулик свое болото хвалит. Хотя и назвать своим Юрьевское болото не каждый может. Многие кулики прибыли из соседнего осушенного Усяжского болота.

Собрались все обитающие здесь кулики: кроншнепы с изогнутыми книзу клювами, дупеля на невысоких ногах и с очень длинным клювом, рядом на пеньке устроился брат- близнец дупеля – бекас. Прибыл поддержать собратьев и чибис, перекочевавший на поля, но помнящий свою настоящую родину – болото.

Прилетели на собрание и орел-змееяд, и болотная сова – самая «дневная» из всех сов, и бородатая неясыть – самая заботливая мама среди всех пернатых хищников.

Болотная сова – самая мудрая из всех собравшихся – предложила всем высказаться. Из огромного отряда куликов первым начал Дупель:

– Я, Дупель, возмущен, что нам, самцам, после захода солнца негде будет петь и сражаться друг с другом.

Ему вторил брат-близнец бекас:

– А я, Бекас, единственная птица, которая умеет петь хвостом. Да еще как петь! Мое весеннее блеяние-толкование – одно из замечательных явлений нашей природы. Только люди перестали его слышать и восхищаться.

И каждая птица обвиняла человека в неразумных действиях.

Последним выступил Орел-змееяд, недаром он из царского рода. Он предложил написать письмо людям и озаглавить: «То, что кулики хвалят».

Письмо было очень длинное, в нем перечислялись все обиды обитателей болота.

А начиналось оно так:

Мы, лебеди, гуси, утки, кулики и все, которые дважды в году – весной и осенью – пересекаем континенты, обращаемся к вам. Мы летим, не зная границ. Устав, мы должны где-то останавливаться на отдых. А вы осушаете болота и озера. И перед нами внезапно открывается картина исковерканного бульдозерами черного поля. Где нам отдохнуть? Хватит ли нам сил долететь до другого болота или водоема?..

А по совету мудрой Совы письмо оканчивалось такими словами:

Кажуць,

Птахі з людзьмі

Жыць бы ў дружбе маглі,

Каб не стала

Нядобрых людзей

На замлі.

Илона БЕЛЯЦКАЯ, Анастасия ГОРОЩИК, уч-ся 11 класса ГУО “Курковский УПК д/с-СШ”.