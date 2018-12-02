Надежно, уверенно и спокойно

Третьего декабря 1921 года был принят Декрет Совнаркома БССР “Об организации государственного имущественного страхования в БССР”. В соответствии с ним в составе Народного комиссариата финансов было создано Управление государственного страхования, ныне — Белорусская государственная страховая организация, или Белгосстрах. Белгосстрах — самая крупная страховая компания в Республике Беларусь. Это позволяет ей обеспечивать страхование на очень большие суммы и гарантировать выплату страхового возмещения. Компания постоянно развивает и расширяет список страховых услуг и улучшает качество обслуживания. С каждым годом клиентов становится все больше, растут поступления страховых взносов и увеличивается страховой фонд.

Природные катаклизмы, неожиданные болезни, аварии, затопления квартиры соседями, пожары… Все это, к сожалению, случается в нашей жизни. И именно сейчас, в эпоху высоких технологий, человек, как никогда, нуждается в защите. Правда о том, что можно «подстелить соломки», застраховать себя или имущество, заранее мы задумываемся порой поздно, тогда, когда экстремальная ситуация уже случилась. А вот как можно помочь самому себе, знают работники Белгосстраха.





В представительстве Белгосстраха по Смолевичскому району трудятся 12 штатных специалистов, 11 страховых агентов и 6 агентов по договору поручений. Все они — настоящие профессионалы своего дела, готовые всегда прийти на помощь человеку, подсказать, посоветовать тот или иной продукт компании.

— В нашем районе много сельских населенных пунктов, — рассказывает заместитель директора представительства Белгосстраха по Смолевичскому району Ольга Петровна Сурага. — Много частных застроек, и наше население, в основном, заключает договоры страхования своего имущества. Набирает популярность и добровольное комплексное страхование квартир, это удобный вид страхования, в одном договоре страхуются сразу и квартира, и имущество, и ответственность перед соседями. Не менее востребовано и добровольное страхование медицинских расходов, когда застрахованное лицо пользуется услугами всех медучреждений на территории республики, а Белгосстрах согласовывает, записывает на прием, оплачивает необходимые медицинские услуги и др.

Владельцы домов, используемых для постоянного проживания, обязаны страховать свою недвижимость в соответствии с Положением «О страховой деятельности». В этом году взнос по обязательному страхованию в районе и городе начислен в пределах 7,5 тысяч хозяйств.

Ведущие специалисты имущественного страхования граждан Марина Александровна Корчикова и Светлана Анатольевна Гвоздева о своей работе рассказывают увлеченно, стараются найти подход к каждому клиенту, выслушать, подсказать, помочь. Марина Александровна работает в Белгосстрахе пятнадцатый год, Светлана Анатольевна — четвертый.

— Страховать имущество важно и нужно, — убеждена Марина Александровна. — И тому много причин. Ведь, например, залитие квартиры водой может произойти не только же по нашей вине, но и по вине соседей: кто-то забыл закрыть кран, у кого-то лопнула труба, кто-то батарею не очень качественно сменил. От того, что случится пожар в частном доме, тоже никто не застрахован… А ведь такие происшествия напрямую отражаются на нашем благосостоянии, на нашем кошельке. Уберечься от всего на свете нельзя. Но смягчить, или вообще ликвидировать последствия несчастного случая или происшестствия вполне можно, застраховавшись. Хотя по работе сталкивались и с такими суевериями, что если застрахуемся, что-то может случится. Но, как показывает практика работы, чаще неприятности случатся как раз с теми, кто пренебрег такой «подушкой безопасности» как страхование.

Представители Белгосстраха вспоминают тот случай, когда на территории Драчковского сельсовета пару лет назад от урагана пострадали домовладения людей. Всем пострадавшим страхователям были выплачены денежные компенсации на общую сумму более трех миллиардов неденоминированных рублей. Ненастье подтолкнуло людей застраховать и другое свое имущество.

Часто можно услышать фразу «сапожник без сапог». Но это совсем не относится к Марине Александровне и Светлане Анатольевне. У них застраховано все: и имущество, и члены семьи.

— Я, например, страхую себя и свою семью от несчастного случая, — говорит Светлана Анатольевна. — Делаю это не потому, что если что-то случится, мне заплатят компенсацию. Наоборот, можно это тоже считать суеверием, страхую, чтобы ничего не случилось. Страхование — это ведь тоже один из способов показать родным свою любовь…

К слову, Белгосстрах представляет и гибкую систему скидок. Например, люди, которые страхуются на протяжении нескольких лет и у которых не было выплат по страховым случаям, могут получить скидку до 50%! Работники страховой компании утверждают, что в нашем районе таких клиентов достаточно много. Тем более, сегодня предоставляется и несколько видов рассрочки по срокам оплаты взносов — помесячно, раз в полгода, раз в квартал… И даже если страховой случай произошел до конца оплаты взносов, выплата по нему будет произведена в любом случае.

Конечно, страховать или не страховать себя или свое имущество – дело каждого. А заинтересовать наиболее приемлемыми и выгодными для того или иного гражданина вариантами защиты, предоставить полную и достоверную информацию о страховых услугах, их потребительской ценности – задача профессионалов. Но если есть способ свести какой-либо риск до минимума, не стоит ли воспользоваться этой возможностью? И все будет хорошо. Ведь с Белгосстрахом — надежнее, увереннее и спокойнее.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.