В Латвии с нового года надо будет платить за газ, даже если его не использовать

С 1 января 2019 года в Латвии в силу вступят новые тарифы услуг системы распределения природного газа. Платеж за услуги газоснабжения будет состоять их двух частей — фиксированной и переменной, зависящих от объема потребленного газа. Утвержденные тарифы разделены по восьми группам потребителей по объему потребленного природного газа.



Фото: pixabay.com

С нового года фиксированная плата для домохозяйств, использующих природный газ для приготовления пищи, составит 1,77 евро в месяц, для использующих его для отопления — 1,77 евро в месяц за мощность до 6 кубометров в час и до 6,64 евро в месяц — за мощность до 10 кубометров в час.

При этом проект тарифов предусматривает также сезонный тариф для пользователей, потребляющих газ в конкретные месяцы, например, зерносушилок. С 2019 года плата за природный газ для среднего домохозяйства, использующего его для отопления мощностью до 6 кубометров в час, снизится на 2,69 евро в месяц, для использующего газ для приготовления пищи, — повысится на 1,35 евро. Хотя плата за газ для части домохозяйств немного возрастет, она будет составлять наименьшую часть общей корзины общественных услуг, отмечают в комиссии.

По новым тарифам фиксированная составляющая для домохозяйств составит 2,14 евро (с учетом НДС). Это максимально возможный прирост тарифов системы распределения. В свою очередь, переменная составляющая тарифа (плата за потраченный размер природного газа), по сравнению с действующими пока тарифами, для всех групп пользователей уменьшится.

В последние годы в Латвии наблюдается изменение общей потребительской структуры энергоресурсов. В 2016 году удельный вес потребителей природного газа уменьшился до 25,4%, а удельный вес отопления древесиной приблизился к 30%. По сравнению с 2008 годом, когда были установлены действующие тарифы, ожидающееся в 2018 году потребление природного газа будет примерно на 30% меньше.