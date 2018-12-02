«Люди благодарят за то, что они на свободе». Интервью с горецким адвокатом

Юриспруденция возникла еще в античности — в древнегреческой мифологии была богиня правосудия Фемида. В Древнем Риме за исполнением законов следили особые жрецы — понтифики. Сегодня служители Закона, Права и Справедливости называют себя юрис­тами. Мы попросили заведующую юридической консультацией Горецкого района Галину Горовец рассказать про трудности и радости ее работы.





В юриспруденции Галина Сергеевна с 1993 года. Тогда она стажером попала в горецкую юридическую консультацию. «После университета освободилось место в Горках, я приехала и поняла, что это мое». В адвокаты Галина пришла прямиком из медицины, где проработала больше 15 лет.

«Врачи занимаются оздоровлением организма, а юристы — общества», — рассказывает она о взаимосвязи двух профессий.

Вспоминает, в школе мечтала о том, что свяжет свою жизнь с медициной или юридической наукой. «Брат говорит, что в нашей семье я самая счастливая. Потому что две мечты у меня исполнились».

Специфика работы районных юридических консультаций такая, что адвокатам здесь приходится быть по-настоящему универсальными. «Разбираем семейные, гражданские, административные, уголовные дела», — перечисляет Галина Сергеевна. Признается, что работа над делом может продолжаться круглыми сутками: «Ночью просыпаюсь — пришла в голову мысль о подготовке к процессу».

Врач без осмотра пациента не определит болезнь. Поэтому самым важным при работе с клиентами наша героиня называет их полное доверие и откровенность. Утаив что-то важное от адвоката, можно сильно навредить себе в ходе процесса. «Запущенную болезнь вылечить гораздо сложнее», — объясняет она. Очень важно вовремя обратиться за консультацией, помощью в составлении заявления к специалистам.

«Приходят люди, ситуация которых напоминает непролазные дебри. Потому что человек затягивал с визитом к юристу. Такой клубок уже бывает трудно распутать. Время имеет определяющее значение. Очень похоже на медицину. Сталкиваешься, к сожалению, и с безнадежными случаями»

«Бывают дела, похожие на снежный ком. Обстоятельства и подробности накапливаются, и процесс может длиться годами», — рассказывает собеседница. И вспоминает недавнее дело, которое состояло из 80 судебных заседаний.

Некоторые подзащитные Галины Сергеевны пишут ей письма из мест заключения — она старается находить время для ответов.

«Я часто встречаю людей, которые сегодня на свободе и до сих пор благодарят меня за помощь в этом».

Юридическая консультация Горецкого района стала победителем в конкурсе Минюста по итогам работы за 2014 год. «Очень высоко оцениваю роль своей профессии в обществе, — признается Галина Сергеевна. — Я навсегда запомнила слова бывшего председателя совета Могилевской областной коллегии адвокатов. Он говорил: мы были, есть и будем. Наша задача — всегда помогать людям на профессиональном уровне».

Профессиональную династию нашей героини продолжает ее сын — он работает начальником юридического отдела на предприятии. А старший внук учится на факультете бизнеса и права в БГСХА. «Он говорит, что всю жизнь мечтал быть адвокатом, как я», — признается Галина Сергеевна, не скрывая своей радости.

Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова