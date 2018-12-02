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Китайское экономическое чудо затрещало по швам

03.12.2018 10:36 — Разное | Ежедневник  
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Китайское экономическое чудо затрещало по швам

Экономика Китая продолжает замедляться на фоне торговой войны с США, в результате которой к 2019 году под пошлинами может оказаться весь китайский экспорт в Штаты.

Индекс деловой активности в промышленности КНР в ноябре снизился третий месяц подряд и впервые с лета 2016 года едва не оказался ниже 50 пунктов - отметки, которая отделяет рост сектора от сжатия,  пишет finanz.ru.

Текущее значение индекса - 50 пунктов ровно - стало минимальным за 29 месяцев и оказалось хуже ожиданий рынка, пишет в обзоре экономист ING Ирис Панг.

Сказывается провал внешней торговли: индекс экспортных заказов рухнул до 47 пунктов - минимального значения почти за 3 года. Общий индекс нового спроса на продукцию обвалился до 50,4 пункта, чего статистика не фиксировала с марта 2016 года.

Заказы падают из-за торговой войны, и пока противоречия не будут устранены, проблемы в промышленном секторе КНР продолжатся, говорит Панг.

Закрыть «дыру» Пекин планирует за счет госзаказа: локальные правительства китайских провинций начали масштабную кампанию по привлечению долга, за счет которого они намерены профинансировать работу предприятий, нагруженных долгом в размере 200% ВВП.

По данным Reuters, количество дефолтов в КНР подскочило на 40% с начала года: к началу осени корпорации не вернули заемщикам 3,81 млрд долларов.

В общей сложности до конца 2020 года правительство КНР планирует влить в экономику около 9-10 трлн юаней, или 1,4 трлн долларов, из которых пятая часть, или 2 трлн юаней, поступят до конца года, пишет Панг в обзоре.

Оставшиеся средства - по 4 трлн в год - будут выделяться на инфраструктурные стройки, которые, как надеются власти, поддержат промышленность даже в условиях торговой войны.

Несмотря на фискальные стимулы экономика Китая продолжит замедляться, прогнозирует Панг: в этом году рост составит 6,6%, а в следующем - 6,3%.

 
 
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Экономика Китая продолжает замедляться на фоне торговой войны с США, в результате которой к 2019 году под пошлинами может оказаться весь китайский экспорт в Штаты.
 
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