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В "Брузгах" на белорусско-польской границе BMW влетел под стоящую фуру

03.12.2018 10:41 — Разное | Tut.by  
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Около пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе легковушка врезалась в фуру. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла поздно вечером 2 декабря. По предварительной информации, водитель BMW ехал в направлении границы и при опережении грузовика врезался в фуру DAF, которая стояла в левой полосе.


По словам водителя большегруза, он ехал в Польшу за товаром. После одной из остановок мужчина не смог завести автомобиль.


В результате ДТП водитель BMW оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

 
 
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В результате ДТП водитель BMW оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину доставали спасатели.
 
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