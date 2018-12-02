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Воспитанник волковысской школы борьбы чемпион республиканской спартакиады

03.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Воспитанник волковысской школы борьбы чемпион республиканской спартакиады

С 29 ноября по 1 декабря 2018 г. в Гомеле проходила открытая республиканская спартакиада среди специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов среди юношей и девушек 2003-2005 гг. рождения по вольной борьбе. Мороз Павел, выступая в весовой категории до 41 кг, завоевал золотую медаль.

В весовой категории до 68 кг Аникин Лаврентий стал пятым.

 
Теги: Гомель
 
 
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С 29 ноября по 1 декабря 2018 г. в Гомеле проходила открытая республиканская спартакиада среди специализированных учебно-спортивных...
 
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