Воспитанник волковысской школы борьбы чемпион республиканской спартакиады





С 29 ноября по 1 декабря 2018 г. в Гомеле проходила открытая республиканская спартакиада среди специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов среди юношей и девушек 2003-2005 гг. рождения по вольной борьбе. Мороз Павел, выступая в весовой категории до 41 кг, завоевал золотую медаль.

В весовой категории до 68 кг Аникин Лаврентий стал пятым.