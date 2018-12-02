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Нейронная сеть Минэнерго предсказала обвал нефти до $50
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«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50. В дальнейшем, вплоть до 2026 года, ценовая динамика будет менее стабильна - если до 2021 года прогнозируется рост цены, то к 2023 году вероятно ее падение до $60, а затем возможен возврат к $85-90 к концу 2024 года», - говорится в сообщении.
Нейронная модель основана на поиске повторяющихся тенденций в исторической динамике цен, самообучению на основе сравнения ретроспективных и текущих трендов и отражению этих тенденций в будущем. Ее принцип действия основан на главной закономерности рынка - периодичности взлетов и падения цен, а также повторяемость структуры этих колебаний в виде соответствующих комбинаций.
В Минэнерго отметили, что такая модель позволяет избежать многочисленных, разнонаправленных и основанных на нестабильных факторах ценовых прогнозов. «С помощью этой модели были заранее предсказаны ценовые пики 2008-2009 гг., провалы нефтяной конъюнктуры 2015 года, другие экстремальные ситуации и изменения трендов на мировом рынке, а также получено совпадение прогнозов и реальной динамики нефтяных цен на длительном периоде 2009 - 2018 гг.», - сообщили в министерстве.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании по развитию нефтедобывающей отрасли России у главы правительства РФ Дмитрия Медведева заявил, что в долгосрочной перспективе цена нефти будет в районе $50 за баррель. Новак отметил, что в мире будет уменьшается спрос на нефть при растущей конкуренции. В связи с этим страны сейчас начинают активно конкурировать, чтобы умереть монетизировать запасы углеводородов и стимулируют добычу нефти.
По состоянию на 30 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 году составляет $58,7 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В свою очередь цена фьючерса нефти марки WTI находится на уровне $50 за баррель. Цены на нефть начали падение в первой половине октября текущего года. В частности, стоимость марки Brent за этот период подешевела примерно на 30%.
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Об этом сообщается в субботу на сайте Минэнерго РФ.
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