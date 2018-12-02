Нейронная сеть Минэнерго предсказала обвал нефти до $50

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- говорится в сообщении.Нейронная модель основана на поиске повторяющихся тенденций в исторической динамике цен, самообучению на основе сравнения ретроспективных и текущих трендов и отражению этих тенденций в будущем. Ее принцип действия основан на главной закономерности рынка - периодичности взлетов и падения цен, а также повторяемость структуры этих колебаний в виде соответствующих комбинаций.В Минэнерго отметили, что такая модель позволяет избежать многочисленных, разнонаправленных и основанных на нестабильных факторах ценовых прогнозов.- сообщили в министерстве.Ранее глава Минэнерго РФна совещании по развитию нефтедобывающей отрасли России у главы правительства РФзаявил, что в долгосрочной перспективе цена нефти будет в районе $50 за баррель. Новак отметил, что в мире будет уменьшается спрос на нефть при растущей конкуренции. В связи с этим страны сейчас начинают активно конкурировать, чтобы умереть монетизировать запасы углеводородов и стимулируют добычу нефти.По состоянию на 30 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 году составляет $58,7 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В свою очередь цена фьючерса нефти марки WTI находится на уровне $50 за баррель. Цены на нефть начали падение в первой половине октября текущего года. В частности, стоимость марки Brent за этот период подешевела примерно на 30%.