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Нейронная сеть Минэнерго предсказала обвал нефти до $50

03.12.2018 10:28 — Разное | UDF  
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Самообучающаяся нейронная модель динамики мировых нефтяных цен, созданная Институтом энергетической стратегии (ИЭС) с участием специалистов Университета г. Дубны, спрогнозировала снижение цен на нефть марки Brent до $50 за баррель до середины 2020 года. Об этом сообщается в субботу на сайте Минэнерго РФ.

«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50. В дальнейшем, вплоть до 2026 года, ценовая динамика будет менее стабильна - если до 2021 года прогнозируется рост цены, то к 2023 году вероятно ее падение до $60, а затем возможен возврат к $85-90 к концу 2024 года», - говорится в сообщении.

Нейронная модель основана на поиске повторяющихся тенденций в исторической динамике цен, самообучению на основе сравнения ретроспективных и текущих трендов и отражению этих тенденций в будущем. Ее принцип действия основан на главной закономерности рынка - периодичности взлетов и падения цен, а также повторяемость структуры этих колебаний в виде соответствующих комбинаций.

В Минэнерго отметили, что такая модель позволяет избежать многочисленных, разнонаправленных и основанных на нестабильных факторах ценовых прогнозов. «С помощью этой модели были заранее предсказаны ценовые пики 2008-2009 гг., провалы нефтяной конъюнктуры 2015 года, другие экстремальные ситуации и изменения трендов на мировом рынке, а также получено совпадение прогнозов и реальной динамики нефтяных цен на длительном периоде 2009 - 2018 гг.», - сообщили в министерстве.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании по развитию нефтедобывающей отрасли России у главы правительства РФ Дмитрия Медведева заявил, что в долгосрочной перспективе цена нефти будет в районе $50 за баррель. Новак отметил, что в мире будет уменьшается спрос на нефть при растущей конкуренции. В связи с этим страны сейчас начинают активно конкурировать, чтобы умереть монетизировать запасы углеводородов и стимулируют добычу нефти.

По состоянию на 30 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 году составляет $58,7 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В свою очередь цена фьючерса нефти марки WTI находится на уровне $50 за баррель. Цены на нефть начали падение в первой половине октября текущего года. В частности, стоимость марки Brent за этот период подешевела примерно на 30%.

 
 
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Об этом сообщается в субботу на сайте Минэнерго РФ.
 
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