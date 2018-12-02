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Катар объявил о выходе из ОПЕК

03.12.2018 10:22 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Катар выйдет из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2019 года.

Об этом объявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби, передает Дождь со ссылкой на Reuters.

Это решение министр объяснил тем, что в Катаре решили пересмотреть свою роль на мировом рынке и свою долгосрочную стратегию.

В ОПЕК, кроме Катара, входят еще 14 стран. Это Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

В 2017 году ОПЕК договорилась с не входящими в организацию странами-экспортерами о снижении добычи нефти, чтобы прекратить обвал цен на нефть. В декабре участники соглашения должны определить планы на следующий год.

 
 
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Катар выйдет из Организации стран-экспортеров нефти в январе 2019 года.
 
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