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Очевидцы: на станции метро "Площадь Победы" задымление

03.12.2018 10:20 — Разное | UDF  
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Фото: tuda-suda.by
Очевидцы сообщили корреспонденту агентства "Минск-Новости" о задымлении на станции метро «Площадь Победы».

Запах дыма ощущается в вестибюле и возле эскалатора на выходе в сторону ул. Козлова. Запах настолько едкий, что у людей слезятся глаза, многие кашляют.

Как рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб, в 8:38 на станции «Площадь Победы» была выявлена неисправность турникета, которую оперативно устранили специалисты.

— На работу станции метро «Площадь Победы» это не повлияло, метро работает в штатном режиме, — сообщил Дроб.

 
Теги: Минск
 
 
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Запах дыма ощущается в вестибюле и возле эскалатора на выходе в сторону ул. Козлова.
 
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