|
Очевидцы: на станции метро "Площадь Победы" задымление
Фото: tuda-suda.by
Запах дыма ощущается в вестибюле и возле эскалатора на выходе в сторону ул. Козлова. Запах настолько едкий, что у людей слезятся глаза, многие кашляют.
Как рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб, в 8:38 на станции «Площадь Победы» была выявлена неисправность турникета, которую оперативно устранили специалисты.
— На работу станции метро «Площадь Победы» это не повлияло, метро работает в штатном режиме, — сообщил Дроб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запах дыма ощущается в вестибюле и возле эскалатора на выходе в сторону ул. Козлова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)