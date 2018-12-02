Какие продукты надо есть, чтобы кожа была здоровой?

Питание очень серьезно отражается на состоянии кожи. И речь не только о ее внешнем виде и красоте, но и о здоровье. Между тем, существуют продукты, которые положительно влияют на состояние кожи. Доктора и диетологи всех стран советуют включать их в рацион чаще тех, кто заботится о качестве своей кожи и о внешнем виде.



1. Рыба и морепродукты

Эти продукты способствуют выработке коллагена, что самым лучшим образом влияет и на упругость кожи, и на ее насыщение кислородом.

2. Кисломолочные продукты

Речь о кефире, йогуртах без добавок, твороге и ряженке. Их влияние на кожу связано с оздоровительным воздействием на желудочно-кишечный тракт. А тот, в свою очередь, как никакой другой орган, влияет на кожу.

3. Курица

Полноценный легкоусвояемый низкокалорийный белок прекрасно воздействует на весь организм, и на кожу в том числе.

4. Яйца

Доказано, что кальций и лецитин, содержащиеся в яйцах, замедляют старение кожи и способствуют ее регенерации, а следовательно – здоровью.

5. Говядина

Продукт, оказывающий несомненную пользу, если употреблять его редко и в небольшом количестве, и вред - при частом включении в рацион. Говядина богата витаминами группы В и цинком.

6. Грецкие орехи

Ненасыщенные жиры, входящие в состав грецких орехов, помогают делать кожу более эластичной и гладкой.

7. Вишни

Практически любые ягоды очень полезны, если не смешивать их с сахаром. Вишня, например, оказывает очень позитивное воздействие на сердечно-сосудистую систему, и придает коже здоровый вид, улучшая кровоснабжение подкожных капилляров. Кроме того, эта ягода богата магнием, железом и другими полезными микроэлементами.

8. Брокколи

Яркий представитель семейства овощей, о пользе которых всем давно известно. В частности, регулярное употребление брокколи в пищу повышает эластичность кожи и препятствует ее старению. Происходит это благодаря содержанию в этом виде капусты витаминов А, В, С, а также железа и цинка.