Ортопедическое кресло для офиса и дома

Как известно, самочувствие каждого человека напрямую зависит от того, в каком состоянии находится его позвоночник. Часто из-за неправильного сидения на протяжении длительного времени возникают различные нарушения органов движения и опоры, осанки, проблемы со зрением, мигрень. Кроме этого, возникает усталость, снижается настроение. И все только потому, что рабочее место оборудовано не правильно.

Настоящим спасением для офисных работников, студентов, учеников и других лиц, которые по определенным причинам должны долго находиться в сидячем положении, является эргономичное офисное кресло . Его особое строение позволяет повторить все анатомические контуры тела. С ним вы забудете об усталости и дискомфорте, но сможете повысить работоспособность и ощутить жизнерадостность.

Один из примеров таких моделей – ортопедическое кресло VICTORY от KULIK SYSTEM. Это универсальный вариант, который будет прекрасно смотреться как в офисе, так и в домашнем интерьере.

Преимущества кресла Victory

Какие же преимущества у данной модели? Их есть достаточно много, а именно:

До мелочей продуманный дизайн ортопедического кресла VICTORY позволяет обеспечить прекрасную поддержку позвоночника, мышц спины, что позволит предотвратить нарушение осанки.

Модель имеет регулируемый наклон спинки и сидений, благодаря чему есть возможность создать удобное для сидения положение.

Предусмотрена функция качания, использование которой поможет немного расслабиться и отдохнуть.

Кресло имеет мягкие подлокотники, их высоту можно отрегулировать. Зафиксировать их вы сможете в одном из пяти положений, что уменьшит нагрузку на мышцы верхних конечностей и сможет обеспечить им отдых.

Колесики прорезиненные, поэтому кресло KULIK SYSTEM VICTORY можно бесшумно перемещать, не рискуя при этом повредить пол.

можно бесшумно перемещать, не рискуя при этом повредить пол. Возможно выбрать длинный или короткий газлифт (первый вариант для ресепшена или высоких столов, а второй – для обычных столешниц).

Крестовина хромированная, она отличается долговечностью и надежностью, изящностью. Такое кресло выглядит респектабельно и солидно.

Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку в 130 кг.

Высокая комфортность, специально разработанная форма, защищающая позвоночник, максимальное удобство – это преимущества данной модели. Благодаря этому, VICTORY от KULIK SYSTEM завоевала сердца многих покупателей.