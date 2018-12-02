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Ортопедическое кресло для офиса и дома

03.12.2018 10:34 — Разное | Интерфакс  
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Как известно, самочувствие каждого человека напрямую зависит от того, в каком состоянии находится его позвоночник. Часто из-за неправильного сидения на протяжении длительного времени возникают различные нарушения органов движения и опоры, осанки, проблемы со зрением, мигрень. Кроме этого, возникает усталость, снижается настроение. И все только потому, что рабочее место оборудовано не правильно.

Настоящим спасением для офисных работников, студентов, учеников и других лиц, которые по определенным причинам должны долго находиться в сидячем положении, является эргономичное офисное кресло. Его особое строение позволяет повторить все анатомические контуры тела. С ним вы забудете об усталости и дискомфорте, но сможете повысить работоспособность и ощутить жизнерадостность.

Один из примеров таких моделей – ортопедическое кресло VICTORY от KULIK SYSTEM. Это универсальный вариант, который будет прекрасно смотреться как в офисе, так и в домашнем интерьере.

Преимущества кресла Victory

Какие же преимущества у данной модели? Их есть достаточно много, а именно:

  • До мелочей продуманный дизайн ортопедического кресла VICTORY позволяет обеспечить прекрасную поддержку позвоночника, мышц спины, что позволит предотвратить нарушение осанки.
  • Модель имеет регулируемый наклон спинки и сидений, благодаря чему есть возможность создать удобное для сидения положение.
  • Предусмотрена функция качания, использование которой поможет немного расслабиться и отдохнуть.
  • Кресло имеет мягкие подлокотники, их высоту можно отрегулировать. Зафиксировать их вы сможете в одном из пяти положений, что уменьшит нагрузку на мышцы верхних конечностей и сможет обеспечить им отдых.
  • Колесики прорезиненные, поэтому кресло KULIK SYSTEM VICTORY можно бесшумно перемещать, не рискуя при этом повредить пол.
  • Возможно выбрать длинный или короткий газлифт (первый вариант для ресепшена или высоких столов, а второй – для обычных столешниц).
  • Крестовина хромированная, она отличается долговечностью и надежностью, изящностью. Такое кресло выглядит респектабельно и солидно.
  • Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку в 130 кг.

Высокая комфортность, специально разработанная форма, защищающая позвоночник, максимальное удобство – это преимущества данной модели. Благодаря этому, VICTORY от KULIK SYSTEM завоевала сердца многих покупателей.

 
 
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