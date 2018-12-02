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Власти Беларуси нашли 500 тысяч «тунеядцев»

03.12.2018 11:08 — Разное | БДГ  
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К моменту запуска базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в нее включены данные около 500 тыс. человек, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

База «тунеядцев» заработала с 1 декабря. Туда внесены такие данные, как Ф.И.О. «незанятого в экономике трудоспособного гражданина», дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства.

Узнать, добавили ли конкретного человека в эту базу, можно, но процедура не самая простая:

нужно либо платно получить электронную цифровую подпись, либо бесплатно в службе «Одно окно», а потом зайти в свой кабинет на Едином портале электронных услуг и проверить включение в базу. В случае, если кто-то считает, что попал в базу случайно, доказывать то, что он не тунеядец придется самостоятельно: собирать документы, обращаться в комиссию.

Доступ к базе, по словам Костевич, имеют также члены комиссии по координации работы по содействию занятости населения, а также часть сотрудников Министерства труда и социальной защиты.

Следующий этап реализации положений декрета "О содействии занятости" ожидается в феврале 2019 года. Тогда люди начнут получать жировки, «тунеядцы» увидят, что теперь вынуждены платить за подогрев воды по полной стоимости, передает БелТА.

Напомним, весной правительство приняло ряд постановлений во исполнение декрета «О содействию занятости», который пришел на смену декрету №3. Чиновники определили, кто такие «тунеядцы», указали услуги, за которые тем придется платить по полной стоимости. В числе решений - оплата коммунальных услуг по полной стоимости. В июле Минтруда Беларуси презентовало программу для сбора данных о занятых в экономике страны. 

 
 
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К моменту запуска базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в нее включены данные около 500 тыс. человек, заявила министр труда и социальной защиты...
 
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