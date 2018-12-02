Власти Беларуси нашли 500 тысяч «тунеядцев»

К моменту запуска базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в нее включены данные около 500 тыс. человек, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

База «тунеядцев» заработала с 1 декабря. Туда внесены такие данные, как Ф.И.О. «незанятого в экономике трудоспособного гражданина», дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства.

Узнать, добавили ли конкретного человека в эту базу, можно, но процедура не самая простая:

нужно либо платно получить электронную цифровую подпись, либо бесплатно в службе «Одно окно», а потом зайти в свой кабинет на Едином портале электронных услуг и проверить включение в базу. В случае, если кто-то считает, что попал в базу случайно, доказывать то, что он не тунеядец придется самостоятельно: собирать документы, обращаться в комиссию.

Доступ к базе, по словам Костевич, имеют также члены комиссии по координации работы по содействию занятости населения, а также часть сотрудников Министерства труда и социальной защиты.

Следующий этап реализации положений декрета "О содействии занятости" ожидается в феврале 2019 года. Тогда люди начнут получать жировки, «тунеядцы» увидят, что теперь вынуждены платить за подогрев воды по полной стоимости , передает БелТА.