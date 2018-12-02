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Памятный знак Новому году откроют в резиденции Деда Мороза

03.12.2018 10:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще готовится отпраздновать 15-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время в гостях у зимнего волшебника побывали более 1,5 миллиона туристов, более чем из сотни стран.

Памятный знак Новому году откроют в резиденции Деда Мороза

Уже в предстоящие выходные в честь юбилея в Беловежской пуще состоится большой праздник. Будет открыт памятный знак Новому году, пройдет парад Дедов Морозов, гала-концерт на главной сцене поместья.

Памятный знак Новому году откроют в резиденции Деда Мороза

Ярким событием обещает стать церемония зажжения первых новогодних огней в Беларуси. Поздравить белорусского Деда Мороза приедут его коллеги из других государств.

Памятный знак Новому году откроют в резиденции Деда Мороза

Дед Мороз:
Представляете, сколько уже побывало? Люди узнали, которые, может быть, не знали раньше, кто такие белорусы, как они выглядят, что это за люди. А это, оказывается, трудолюбивые, талантливые, которые любят встречать гостей, любят трудиться. Вот это, я считаю, очень важным таким этапом с целью того, для чего было создано моё поместье. Не только для того, чтобы у меня было постоянное место жительства, а для того, чтобы популяризировать нашу независимую Республику Беларусь.

Памятный знак Новому году откроют в резиденции Деда Мороза

Кстати, белорусский Дед Мороз по данным одного из российских аналитических агентств на днях был признан лучшим среди своих «коллег» в СНГ. Второй в топе – казахстанский Аяз Ата, «бронза» – у Шахта Баба из Азербайджана.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще готовится отпраздновать 15-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время в...
 
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