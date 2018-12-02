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Памятный знак Новому году откроют в резиденции Деда Мороза
Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще готовится отпраздновать 15-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время в гостях у зимнего волшебника побывали более 1,5 миллиона туристов, более чем из сотни стран.
Уже в предстоящие выходные в честь юбилея в Беловежской пуще состоится большой праздник. Будет открыт памятный знак Новому году, пройдет парад Дедов Морозов, гала-концерт на главной сцене поместья.
Ярким событием обещает стать церемония зажжения первых новогодних огней в Беларуси. Поздравить белорусского Деда Мороза приедут его коллеги из других государств.
Дед Мороз:
Кстати, белорусский Дед Мороз по данным одного из российских аналитических агентств на днях был
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Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще готовится отпраздновать 15-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время в...
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