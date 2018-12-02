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Рекорд зафиксирован: пожарный из Бобруйска попал в Книгу рекордов Гиннесса
Новости Беларуси. 67 отжиманий на брусьях в минуту с дополнительным весом в 40 фунтов. Евгений Лось – пожарный-спасатель из Бобруйска установил рекорд для Книги Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовка заняла около полугода. Изнурительные тренировки, сбалансированное питание и здоровый сон – вот его секреты успеха.
Евгений совмещает тренировки со службой в МЧС. Для пожарного-спасателя выносливость и ловкость – профессиональная необходимость.
Евгений Лось, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:
На днях Евгений получил подтверждение из Великобритании, что его рекорд зафиксирован. К новому году придет сертификат. Но бобруйчанин на этом не останавливается и уже готовится к новым победам.
А пока пожарный вместе с коллегами снимает брутальные видеоролики и сам в них участвует. Что-то вроде рекламы профессии спасателя и здорового образа жизни.
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Новости Беларуси. 67 отжиманий на брусьях в минуту с дополнительным весом в 40 фунтов. Евгений Лось – пожарный-спасатель из Бобруйска установил рекорд для Книги...
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