Заглянули в райдеры звезд «Золотого граммофона», который пройдет в Минске уже через неделю

Отгремел «Золотой граммофон» в Москве, его телевизионную трансляцию мы увидим примерно… в одно время с выступлением тех же звезд вживую прямо в Минске. Более того, сами исполнители приоткрывают завесу тайны: так, стало известно, что премию в Минске 9 декабря в качестве ведущих проведут Николай Басков и Зара.



«Золотой граммофон-2017». Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Разбираем райдеры российских звезд

До прибытия звезд осталась всего неделя — к нам привезут гигабайты звука и света, а также 85 человек, которые сделают шоу в Минске таким же, как и в Москве, и Санкт-Петербурге. А пока мы заглянули в райдеры популярных артистов. Так, Николай Басков попросил в гостиничном номере плотные шторы, в машину представительского класса — молчаливого водителя, а в гримерку — крепкий кофе. Филипп Киркоров удивил минимальным, зато детальным райдером: в гримерке не меньше четырех стульев, зеркало в полный рост и никаких бутербродов ни в коем случае. Ни для кого не секрет, что Вера Брежнева обязательно указывает в райдере наличие спортзала в гостинице, а вот что стало неожиданностью, так это просьба встретить ее в аэропорту с табличкой VERA (начинаем высматривать). Группа «Градусы» попросила обеспечить их «Кока-колой» и молочным шоколадом, а Зара — медом и сыроедческой едой для гитариста. Для певицы Юлианны Карауловой организаторы купили… рулетку, по райдеру гримерка артистки должна находиться не дальше 20 метров от сцены, а в ней должны лежать, помимо всего прочего, листы А4 и один черный маркер.



Филипп Киркоров на «Золотом граммофоне-2017». Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Что нужно знать про «Золотой граммофон» в Минске

Напомним, что в качестве ведущих выступят Николай Басков и Зара. Певица отмечает:

— Басков — прекрасный певец и замечательный партнер, мы неоднократно выступали с ним не только в качестве артистов, которые поют в дуэте, но и как соведущие: вели несколько церемоний, часто работаем вместе на мероприятиях. Сложно найти более заботливого и внимательного партнера на сцене, который при этом так тонко чувствует зрительный зал. Поэтому для дорогой и любимой минской публики с большим удовольствием согласилась стать ведущей одной из самых уважаемых премий в области популярной музыки — «Золотой граммофон».

Кроме состава ведущих был оглашен и список артистов. Организаторы уже заявляли имя народного артиста Российской Федерации, рекордсмена по количеству статуэток «Золотого граммофона», исполнителя хита этого года «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, а еще Валерия Меладзе и секс-символа Веры Брежневой. На премии также выступят: Burito, Юлианна Караулова, Filatov & Karas, Зара, Николай Басков, без которого уже невозможно представить лучшую музыкальную премию России, и народная артистка Украины, занявшая второе место на «Евровидении-2008», судья шоу «Голос» Ани Лорак. Порадуют своими выступлениями певица Диана Арбенина, группа «Градусы» и ряд других артистов.



Диана Арбенина на «Золотом граммофоне-2017». Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Напомним, «Золотой граммофон» пройдет в Минске в третий раз. Прошлогодний аншлаг на «Минск-Арене» подтвердил — премия высоко востребована в Беларуси. На сегодняшний день продано более 75 процентов билетов и показатель продолжает расти. Важно, что минская версия не будет отличаться от московской. Шоу в «Минск-Арене» попытается оправдать все ожидания зрителей, телеаудитории и самих звезд.

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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.