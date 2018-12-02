Уверенность в этом в пятницу, 30 ноября, высказал претендент на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в ходе региональной конференции партии в Берлине.













Немецкая волна ". "Чем сильнее эскалация конфликта, тем более значимым становится вопрос: правильно ли, что мы строим этот трубопровод?" - цититует Мерца "".





"Путин должен знать, что мы, по меньшей мере, задумаемся над этой темой, если он будет продолжать себя вести подобным образом", - добавил Мерц.





Другой претендент - и фаворит - на пост председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) ранее не исключила блокирование западных портов для России, если подтвердится, что в Керченском конфликте агрессия исходила со стороны России.













"Вход российским судам из региона, из Азовского моря, в европейские или американские порты будет закрыт до тех пор, пока ситуация с Украиной не будет разрешена", - отметила она, добавив, что также Германии стоит вернуться к дискуссии о необходимости "Северного потока-2".



