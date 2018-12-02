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Преемники Меркель предлагают пересмотреть позицию Германии по "Северному потоку-2"
В свете эскалации конфликта России и Украины реализация совместного с РФ проекта газопровода "Северный поток - 2" становится все более проблематичной.
Уверенность в этом в пятницу, 30 ноября, высказал претендент на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в ходе региональной конференции партии в Берлине.
"Чем сильнее эскалация конфликта, тем более значимым становится вопрос: правильно ли, что мы строим этот трубопровод?" - цититует Мерца "
"Путин должен знать, что мы, по меньшей мере, задумаемся над этой темой, если он будет продолжать себя вести подобным образом", - добавил Мерц.
Другой претендент - и фаворит - на пост председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) ранее не исключила блокирование западных портов для России, если подтвердится, что в Керченском конфликте агрессия исходила со стороны России.
"Вход российским судам из региона, из Азовского моря, в европейские или американские порты будет закрыт до тех пор, пока ситуация с Украиной не будет разрешена", - отметила она, добавив, что также Германии стоит вернуться к дискуссии о необходимости "Северного потока-2".
"Я считаю, что необходимо сделать выводы из полученного опыта, который говорит о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг", -
В то же время Евросоюз может вновь вернуться к дискуссии о необходимости строительства газопровода "Северный поток - 2", считает Крамп-Карренбауэр.
Своими действиями в районе Черного моря Путин сам вынудил Брюссель вернуться к этому вопросу, считает генсек партии Меркель. В числе возможных мер - квоты на поставки российского газа в Европу.
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В свете эскалации конфликта России и Украины реализация совместного с РФ проекта газопровода "Северный поток - 2" становится все более проблематичной.
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