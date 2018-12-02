Вместо снега с елкой - море и пальмы: куда белорусы едут на Новый год

И турфирмы подстраиваются под клиента — предлагают заманчивые поездки в Египет, Шри-Ланку, Вьетнам, Таиланд, Индию, Арабские Эмираты, на Сейшельские и Мальдивские острова.Где предпочитают отдыхать в декабре минчане, узнало агентство «Минск-Новости», изучив предложения турфирм.





Море зовет





Наибольшим спросом пользуются путевки в Египет, что неудивительно, учитывая их стоимость. Самым популярным курортом является Шарм-эль-Шейх, где температура днем в декабре порядка +25 ºC. В Хургаде так же тепло, но более ветрено в это время.





Цены на отдых в этой стране невысокие — в среднем 400–500 долларов (в эквиваленте) на 5–7 ночей с вылетом из Минска. Безусловно, стоимость зависит от количества звезд в отеле и дат поездки. За «четверки»-«пятерки» на первой береговой линии придется выложить 600–700 у. е.





Встреча Нового года под пальмой может обойтись еще дороже, так как в путевки включаются праздничные ужины и шоу-программы.





Европейские каникулы





У тех, кому по душе экскурсии, а не пляжный отдых, востребованы рождественские туры в Краков, Прагу, Будапешт и другие европейские города. Любоваться старинными зданиями, украшенными праздничными гирляндами, гулять по новогодним ярмаркам и вкушать местные яства — что еще нужно, чтобы настроиться на волну чудес и волшебства?





Встретить 2019-й можно и под Эйфелевой башней в Париже, на площадях Амстердама, Рима… Вариантов много. Стоимость автобусных туров зависит от количества посещаемых городов и дней поездки — в среднем 100–300 евро.





Приключения на корабле





Интересуются минчане и морскими круизами по Балтике. Плыть предлагают по маршрутам Таллин — Стокгольм — Рига, Таллин — Хельсинки — Стокгольм — Таллин, Рига — Стокгольм — Юрмала и другим. В новогоднюю ночь на кораблях устраивают шикарные развлекательные программы с массой вкусных угощений. Продолжительность тура обычно 3–5 ночей, стоимость варьируется от 80 до 170 евро.





В гости к Санта-Клаусу





Предлагают турфирмы совершить и путешествие в Лапландию. Погрузиться в зимнюю сказку можно благодаря экскурсиям по эстонским и финским городам и деревушкам. Такие поездки особенно интересны детям, ведь можно встретиться с самим Санта-Клаусом и покататься на оленьих и собачьих упряжках!





В частности, это возможно в Санта-Парке, что в Рованиеме. Такие туры рассчитаны на 5–7 дней и стоят в пределах 300 евро на человека, но есть варианты и за 1 250 евро с авиаперелетом.





На праздник — к соседям





Едут минчане на новогодние праздники и в Украину. Наибольшей популярностью пользуются туры в Киев, Львов и Закарпатье. Выгодные предложения за 120–150 у. е.





Туры в Москву и Санкт-Петербург также востребованы - 70-100 долларов за 4–5 дней экскурсий и развлечений.





Для обладателей шенгенских виз привлекательны поездки на выходные в Литву. Насладиться прогулкой по праздничному Вильнюсу или Каунасу в уик-энд можно за 45–50 евро. Туры на Новый год стоят в два раза дороже.