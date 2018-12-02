Даша Новицкая из Мышкович — в тройке победителей Гранд фестиваля «Zvezdo4et»





С 21 по 24 ноября в Могилеве прошел финальный этап многожанрового Гранд фестиваля «Zvezdo4et_GRАND_Fest 2018», который за девять месяцев своего существования получил статус международного.

В конкурсе принимала участие и представитель Кировщины — Дарья Новицкая из аг.Мышковичи. В результате непростой борьбы Даша стала обладателем Диплома лауреата II-й степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» в группе участников 14-16 лет.

Фестиваль стал ярким и красочным событием года. На протяжении трех дней на главную сцену МГУ им.А.А.Кулешова выходили юные таланты из Беларуси, Италии, Казахстана, Литвы, России, Украины и Эстонии. Конкурсанты соревновались в вокальных, хореографических и театрально-инструментальных номинациях. Самой юной участнице фестиваля едва исполнилось 4 года, самой старшей — 16 лет.

Даша Новицкая впервые приняла участие в конкурсе Zvezdo4et_GRАND_Fest 2018 в марте текущего года. И тогда девушка смогла добиться блестящих результатов: она заняла 3-е место и была отмечена Дипломом «За волю к победе». Кроме этого, Дарья получила приглашение на участие в финале конкурса.

По результатам жеребьевки Даша выступала под номером 1. Все знают как сложно выходить первым, но она сумела побороть волнение и с блеском исполнить свой номер.

По словам самой Дарьи, такого результата ей удалось достигнуть благодаря поддержке родителей и друзей, а также проведенной работе под руководством педагога по вокалу Светланы Шакаровой. Видео с номером выступления Дарьи можно посмотреть на www.youtube.com на канале Александра Новицкого.