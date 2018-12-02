Госавтоинспекция Жлобинщины провела ряд профилактических мероприятий

Госавтоинспекция Жлобинщины совместно с транспортной инспекцией провели ряд профилактических мероприятий.

В рамках республиканской профилактической акции «Жизнь дороже шин» инспекторы ГАИ проверили, как водители соблюдают требование об обязательном использовании зимней резины. Примечателен тот факт, что все попавшие в поле зрения сотрудников автомобили уже были оборудованы шинами по сезону, которые соответствовали требованиям правил дорожного движения. Не следует забывать, что управление транспортом в зимний период требует от водителя особого внимания, строгого соблюдения правил и хороших навыков вождения.

Также в течение декады проходило профилактическое мероприятие «Гостехосмотр». Были проверены транспортные средства на наличие пройденного техосмотра. В итоге - 92 водителя были привлечены за нарушение п.10.3 ПДД.

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома

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