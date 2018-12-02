Неработающая ранее судимая жительница Слуцка воткнула нож в грудь сожителя

29 ноября около 21:50 неработающая жительница Слуцка 1977 г.р. в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в ходе внезапно возникшей ссоры нанесла один удар ножом в область грудной клетки своему сожителю Б., 1981 г.р. В итоге мужчина получил проникающее ранение, относящееся к категории тяжких телесных.

Об этом сообщает пресс-служба УВД.

30 ноября по данному факту в отношении Т. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). В 2012 году женщина была судима за покушение на мошенничество в крупном размере.

Т. задержана в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.