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В московском отеле умер белорусский бизнесмен, отравившись алкоголем

03.12.2018 11:13 — Разное | Ежедневник  
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В московском отеле умер белорусский бизнесмен, отравившись алкоголем

В элитном московском отеле Four Seasons рядом с Кремлем нашли мертвым одного из гостей. Он отравился паленым алкоголем.

В московском отеле Four Seasons рядом с Манежной площадью, вероятно, от отравления водкой умер белорусский бизнесмен Игорь Санин. Точная причина смерти пока неизвестна, передает Mash.

Как отмечает "Московский комсомолец", по версии правоохранительных органов, причина смерти в некачественной водке.

Сайт mskagency.ru не называет фамилию умершего и не пишет, что он из Беларуси. Отмечается, что 39-летний мужчина приехал в российскую столицу из Костромы (по другой версии, прилетел на несколько дней из Минска). Его тело нашли на полу в номере отеля в ночь на 1 декабря. Известно, что ранее предприниматель был осужден за незаконное хранение наркотиков. В российских СМИ также пишут и о тарелке с белым порошком, обнаруженной на столике в номере Four Seasons.

 
Теги: Минск
 
 
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В элитном московском отеле Four Seasons рядом с Кремлем нашли мертвым одного из гостей. Он отравился паленым алкоголем.
 
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