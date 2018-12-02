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В московском отеле умер белорусский бизнесмен, отравившись алкоголем
03.12.2018 11:13 — Разное | Ежедневник
В элитном московском отеле Four Seasons рядом с Кремлем нашли мертвым одного из гостей. Он отравился паленым алкоголем.
В московском отеле Four Seasons рядом с Манежной площадью, вероятно, от отравления водкой умер белорусский бизнесмен Игорь Санин. Точная причина смерти пока неизвестна,
Как отмечает "Московский комсомолец", по версии правоохранительных органов, причина смерти в некачественной водке.
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В элитном московском отеле Four Seasons рядом с Кремлем нашли мертвым одного из гостей. Он отравился паленым алкоголем.
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