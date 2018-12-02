В московском отеле умер белорусский бизнесмен, отравившись алкоголем





В элитном московском отеле Four Seasons рядом с Кремлем нашли мертвым одного из гостей. Он отравился паленым алкоголем.

В московском отеле Four Seasons рядом с Манежной площадью, вероятно, от отравления водкой умер белорусский бизнесмен Игорь Санин. Точная причина смерти пока неизвестна, передает Mash.

Как отмечает "Московский комсомолец", по версии правоохранительных органов, причина смерти в некачественной водке.

Сайт mskagency.ru не называет фамилию умершего и не пишет, что он из Беларуси. Отмечается, что 39-летний мужчина приехал в российскую столицу из Костромы (по другой версии, прилетел на несколько дней из Минска). Его тело нашли на полу в номере отеля в ночь на 1 декабря. Известно, что ранее предприниматель был осужден за незаконное хранение наркотиков. В российских СМИ также пишут и о тарелке с белым порошком, обнаруженной на столике в номере Four Seasons.