Белорусский ниндзя. Как минчане ловкостью пытались выиграть 74 тысячи долларов

Главный приз телешоу «Русский ниндзя» — это больше 74 тысяч долларов. GO.TUT.BY рассказывает историю двух ловких белорусов, которые испытали себя в проекте на полосе с препятствиями вроде «Бешеного воркаута» и «Скалки сумоиста».

«Русский ниндзя» — российская версия культового японского формата Ninja Warrior. Аналоги этого проекта есть в разных странах. Суть в том, что атлеты на время проходят полосу препятствий, которая усложняется от этапа к этапу. Заключительное испытание называется «Гора Мидорияма». В двух сезонах российского шоу все испытания до конца не прошел ни один участник.

Ниндзя Дмитрий

«Если есть на земле рай, то это поселок Лельчицы», — мечтательно комментировал ведущий шоу «Русский ниндзя», пока уроженец белорусского поселка Лельчицы Дмитрий Вага изо всех сил цеплялся за подвешенные над бассейном снаряды.

26-летний Дмитрий Вага несколько месяцев назад оставил в Лельчицах родителей и троих младших братьев, а сам переехал в Минск: говорит, с работой в городском поселке проблематично. Плюс он учится на заочном в БГПУ имени М. Танка на психолога. Но, может быть, главным аргументом стало то, что Лельчицах мало кто знает о гонках с препятствиями.



Фото: из личного архива героя

— Знакомых, с кем можно тренироваться, у меня практически не было. Я, брат — и все.

Сам он об этом виде спорта узнал три года назад из поста одногруппницы — всплеск адреналина в крови ощутил в ту же минуту. Парень не был профессиональным спортсменом, а был дежурным по пожарам в Лельчицком лесхозе: работа — взбираться на вышку и наблюдать, нет ли дыма. Гонки затянули, хотя на первые места не претендовал. Когда увидел по телевизору первый сезон спортивно-развлекательного шоу «Русский ниндзя», загорелся желанием участвовать.

— Я поставил перед собой цель: по-любому пройду кастинг во второй сезон, — объясняет спортсмен. — В Минске наткнулся на объявление о тренировках по воркауту, решил практиковаться с ребятами.



Фото: из личного архива героя, vk.com/zonerace

Это было в апреле, а сейчас, борясь со скромностью, Дима признает: на фоне апрельских новичков на воркаут-площадке в парке Марата Казея он — самый сильный. Потому что тренировался по два часа шесть дней в неделю: и в выходные, и в праздники.

— Лень мне не бывает. В голове у меня постоянно турник и элементы, которые я хочу сделать.

Уроженец Лельчиц отмечает, что бесплатной воркаут-подготовки для участия в шоу вроде «Русский ниндзя» достаточно: тут главное — сила хвата, а ее и на турнике можно тренировать.



Фото: из личного архива героя, vk.com/bisonrace1

— Те, кто занимается в зале с «железом», в таких испытаниях демонстрируют мало силы. Еще очень важен психологический настрой, больше даже, чем физподготовка.

Так что на дополнительную тренировку Дмитрий попросился не в «качалку», а в зал к тренеру по гонкам с препятствиями Вадиму Шелковскому.

Ниндзя Вадим

Вадиму Шелковскому 25 лет, он вырос в Борисове. Работу нашел в Минске. Каждый трудовой день мотался туда-обратно, на машине в одну сторону — час и десять минут. Потом устал, обосновался в столице. Его основная работа — инструктор-спасатель в аквапарке «Лебяжий». И спасать отдыхающих ему доводилось:

— Кто-то пьяный, у кого-то голова закружится, кто-то по неосторожности, — рутинно перечисляет. — Но было и как в кино, что сразу несколько человек вытаскивал: дочка за маму уцепилась, а потом и мама пошла ко дну. Пришлось с бортика за ними прыгать.



Фото: из личного архива героя, vk.com/bisonrace1

Вторая работа — тренер по гонкам с препятствиями в двух минских спортцентрах. Его увлечение началось с кроссфита. Преимущество работы в том, что необходимость в собственных занятиях отпала: пока ученикам покажешь, что и как надо делать, уже и устанешь, и потренируешься.

— Меня это вставляет, — пытается объяснить Вадим свою страсть к гонкам с препятствиями. — Это как наркотик, драг.

На кастинг второго сезона «Русского ниндзя» его позвали белорусы, которые участвовали в первом сезоне шоу. Борисовчанин согласился.



Фото: из личного архива героя, vk.com/zonerace

К горе Мидорияма

— На кастинг в Москву я поехал 1 сентября, в предпоследний день, — вспоминает Дмитрий. — До этого в начале августа нужно было подать заявку и ждать, пока с тобой свяжется редакция проекта. Мне никто не позвонил. Я решил: раз нет звонка, сам поеду. В итоге хорошо выступил. Я по жизни так стараюсь делать: ориентируюсь на то, что придется тяжело, — а в итоге получается легко. Так и в армии было, и в телешоу.

Вадим тоже без проблем прошел кастинг. Справился и еще один белорус, Александр Брагинец (правда, позже он не пройдет дальше отборочного тура из-за нарушения на техническом препятствии). А тех ребят, которые уже участвовали в первом сезоне, во второй просто не взяли.

Пройти полосу препятствий еще не означало стать героем шоу. Нужно было снова ждать звонка. Это испытание Вадим чуть не провалил: инструкторам в аквапарке нельзя брать с собой мобильный на пост.

— У меня было семь пропущенных! А если перезвонишь, отвечает автоответчик. Думал, меня не возьмут. Даже пост в соцсетях сделал: позвоните мне еще раз, пожалуйста, в нерабочее время. Позвонили, — улыбается парень.

Дмитрию тоже пришлось понервничать: вместо обещанных двух недель звонок случился через три.

Отборочный этап, полуфинал и финал снимали в начале октября. Между съемками — день на восстановление. Дмитрий и Вадим поехали в Москву вместе. Выступление Вадима на отборочном этапе запомнилось тем, что к полосе препятствий он подошел в вышиванке и соломенной шляпе. «Костюм нарядный, но и под костюмом все нормально: восемь кубиков. Или восемь драников, кому как угодно», — прикалывались ведущие.

— После съемок многие спрашивали, где мешок картошки. Я всем отвечал, что забыл в багажнике, — не обижается Вадим.

Вадим и Дмитрий справились. Впереди был полуфинал.

— На предпоследнем препятствии руки уже полностью забились. Сделал чисто на силе духа, — вспоминает Дмитрий.

Вадиму не повезло: в его команде оказалось много участников быстрее. Дмитрий, хоть и потратил на полосу препятствий больше времени, попал в финал. Где и плюхнулся в бассейн с водой, сорвавшись с препятствия и приложившись о тумбу:

— Удар пришелся в мат, так что было не больно.

За горой

За свое выступление ни Дмитрий, ни Вадим призы не получили — для того, чтобы, например, стать обладателем смартфона, надо было пройти первую полосу в финале.

Но в день, когда после провального во всех смыслах выступления в финале Дмитрий приехал в Минск, он пошел на воркаут-площадку. Тренироваться. Практически каждый день занимается до сих пор, даже первый снежок не помеха. Финал телешоу, который по телевизору показали в последнее воскресенье ноября, в Лельчицах смотрела вся его семья.

— Родители сказали: «Умница, молодец». Младшие братья у меня не очень любят спорт. Вдохновит ли их мое выступление? Возможно.

Белорус твердо намерен попытать удачи в следующем году. Если его, как «второгодника», не возьмут в российское шоу, можно ехать в Германию или Францию — в этих странах тоже есть версии японского Ninja Warrior.

И Вадим сдаваться не намерен. Если будет третий сезон, пройдет кастинг.

— Посмотрел на себя по телевизору: со стороны все выглядит лучше, чем я думал, — смеется атлет. — И да, после шоу меня много кто стал называть «белорусский ниндзя».