Геннадия ГРУЗЕВИЧА с уверенностью можно назвать оптимистом. К каждой неприятности он относится с юмором, всегда смело смотрит в будущее, не склоняясь перед трудностями. Всю жизнь он ходит в очках, болезнь прогрессирует, но мужчина не унывает.

Закончив среднюю школу в 1977 году, Геннадий мечтал честно пройти воинскую службу и строить дома. Получил специальное образование в школе мастеров строителей, но трудиться в этой отрасли запретили. Чтобы соприкоснуться со службой, которая ему была противопоказана, он закончил кулинарное училище и устроился работать в Пинске на речном флоте. Макароны по-флотски он готовит отлично и каждому может преподать урок достижения поставленной цели. Никогда мужчина не искал легких путей, работал, помогал родителям, воспитывал детей. Сейчас у него II группа инвалидности по зрению, но впадать в отчаяние этот человек не привык. Он любит своих детей, племянников, обожает внучку, ухаживает за больной мамой. С детства Геннадий Александрович живет по принципу: много друзей не бывает. Поэтому до сих пор сохранил в душе чувство верности, взаимоподдержки, преданности тем, кто рядом был все годы. Г. Грузевич — самый активный участник практически всех мероприятий, проводимых в ТЦСОН. С юношеским задором и неиссякаемой бодростью он по первому зову идет туда, где ждут его помощи, шуток, надежного плеча. Человечность — главное качество нашего героя.

Наталья Апанасенко, «ЛК».

Фото автора.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во всем он ищет позитив Геннадия ГРУЗЕВИЧА с уверенностью можно назвать оптимистом. К каждой неприятности он относится с юмором, всегда смело смотрит в будущее, не склоняясь перед...