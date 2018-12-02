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Во всем он ищет позитив
03.12.2018 — Разное | Лоевский край
Геннадия ГРУЗЕВИЧА с уверенностью можно назвать оптимистом. К каждой неприятности он относится с юмором, всегда смело смотрит в будущее, не склоняясь перед трудностями. Всю жизнь он ходит в очках, болезнь прогрессирует, но мужчина не унывает.
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Геннадия ГРУЗЕВИЧА с уверенностью можно назвать оптимистом. К каждой неприятности он относится с юмором, всегда смело смотрит в будущее, не склоняясь перед...
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