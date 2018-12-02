На подворье супругов Кравченко, что живут в маленькой деревушке Майск, мы заглянули случайно. Было это в сентябре, когда полным ходом шла уборочная страда. Супруги копали картошку, аккуратно встряхивая корзинку, как-то бережно бросали в нее крупные плоды. Я узнала Ивана Петровича, видела его раньше в ТЦСОН с баяном в руках. Иван Кравченко — инвалид детства, Елена Викторовна, его жена, тоже является инвалидом II группы. Удивила меня простота и ухоженность огорода: на участке, где рос картофель, сразу после уборки урожая хозяева выносили траву и тщательно разравнивали землю. В корзинке — просушенный и перебранный лук, на столе — яблоки. Заглянули в погребок, и там заметен необычный порядок, консервация, особая атмосфера подготовки к зиме. Хозяйка, приветливо улыбаясь, показала нам грядки с экзотическими цветами. Даже не верится, что все увиденное делают инвалиды, как мы называем их, люди с ограниченными возможностями. Они не ждут, что им привезут фрукты и овощи, а все делают сами. Не переставала я удивляться, заглянув в дом. Бесспорно, там необходим ремонт, но в каждом уголочке, в любой вещи чувствовались скрупулезность и особая чистоплотность домочадцев. К слову сказать, Иван Петрович — интересный собеседник, пишет гениальные стихи, отлично их декламирует, хорошо рисует, владеет игрой на музыкальных инструментах. Но главное, чем меня удивили супруги Кравченко, умением работать, врожденным трудолюбием и стремлением к порядку.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умеют работать и за порядком следить На подворье супругов Кравченко, что живут в маленькой деревушке Майск, мы заглянули случайно. Было это в сентябре, когда полным ходом шла уборочная страда....