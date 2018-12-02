Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Среди сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 16 копеек подорожают «Фэст Superslims», «Фэст Superslims 7», на 3 копейки — Minsk Сity, Minsk Сapital, Matrix Blue, Portal One. Некоторые виды Pall Mall, Kent и Rothmans поднимутся в цене на 5-10 копеек. Подорожание коснется сигарет Vogue (на 10 копеек).

Сигареты ООО «Табак-инвест» также станут дороже. Некоторые виды Monte Carlo поднимутся в цене на 5-10 копеек. На 10 копеек дороже будут Camel Compact Аctivate Purple.