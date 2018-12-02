Зимние шины

Согласно Правилам дорожного движения Беларуси, с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.

Данное требование распространяется на автомобили: с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно;

легковые и грузопассажирские с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т;