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Зимние шины
03.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Согласно Правилам дорожного движения Беларуси, с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.
Данное требование распространяется на автомобили: с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно;
легковые и грузопассажирские с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т;
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Согласно Правилам дорожного движения Беларуси, с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами. Данное...
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