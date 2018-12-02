ПВТ участвует во всемирной акции «Час кода»

В Парке высоких технологий стартовал масштабный проект «Час кода» — в течение недели в школах в разных регионах Беларуси пройдут творческие уроки по программированию, откроются новые IT-лаборатории и состоятся экскурсии в офисы компаний ПВТ, сообщили БЕЛТА в парке.

На этой неделе начнут работу новые IT-центры в Докшицком, Смолевичском и Лиозненском районах. В преддверии акции ПВТ оснастил компьютерные классы на селе и в малых населенных пунктах (деревни Бортники, Плиса, Заболотье, агрогородки Глушковичи, Ударное, Ленино), чтобы все желающие школьники смогли попробовать себя в IT.

Благодаря проекту Парка высоких технологий «Программирование — вторая грамотность» около 10 тыс. школьников по всей Беларуси уже изучают язык Scratch. Еще 2 года назад о нем знало меньше 200 учеников. Даже самые младшие школьники (2-4-х классов) из сельской местности сейчас имеют возможность изучать программирование в среде Scratch.