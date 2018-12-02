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Более 20 человек пострадали из-за торнадо в США

03.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Более 20 случаев торнадо зафиксировано в минувшие выходные в центральной части США. По данным американского телеканала Fox News, в результате стихии погиб один человек, более 20 пострадали.

Наибольший ущерб нанесен городу Тейлорвилл в штате Иллинойс. Здесь пострадал как минимум 21 человек, более 100 домов повреждено или разрушено. Отмечается, что благодаря вовремя сработавшей системе предупреждения о торнадо удалось избежать человеческих жертв.

Между тем в соседнем штате Миссури власти сообщили о гибели одного человека. В меньшей степени торнадо затронули штаты Оклахома и Арканзас.

 
 
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Более 20 случаев торнадо зафиксировано в минувшие выходные в центральной части США. По данным американского телеканала Fox News, в результате стихии погиб один...
 
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