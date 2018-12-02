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Беларуский бизнесмен умер в московском отеле от отравления алкоголем

03.12.2018 11:19 — Разное | KYKY  
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Утром 1 декабря в московском отеле Four Seasons обнаружили тело Игоря Санина, бизнесмена из Минска. По предварительной информации, он отравился некачественным алкоголем, пишет «Московский комсомолец». Но также есть информация, что в номере Санина нашли тарелку с белым порошком. Мужчина раньше уже был судим за хранение наркотиков.

Следователи уже расследуют дело, сообщила представитель СК России по Москве Юлия Иванова: «Утром 1 декабря 2018 года в одной из гостиниц в центре Москвы обнаружено тело мужчины 1979 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка». Она сказала, что на теле Санина нет следов, которые говорили бы о криминальном характере смерти. Сейчас обрабатывается версия с отравлением некачественной водкой.

В соцсетях пишут, что бары отеля уже проверяют на качество алкоголя. Также есть информация о белом порошке на тарелке в номера Санина, хотя представитель СК об этом ничего не сказала. Служащие отеля говорят, что вечером в номере с беларусом были ещё четверо мужчин и одна женщина. Игорь Санин, как сообщается, приехал в Москву «решить вопросы», связанные с его бизнесом.

Жена бизнесмена Милана в комментарии телеканалу «360» рассказала, что узнала о смерти мужа «через десятые руки» только спустя три дня: «В отеле мне ничего не подтвердили, из полиции никто не позвонил. В консульстве тоже молчат. Он гражданин России, имеет вид на жительство в Республике Беларусь». Что именно мужчина делал в Москве и почему остановился в одном из самых дорогих отелей, Милана не знает.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 1 декабря в московском отеле Four Seasons обнаружили тело Игоря Санина, бизнесмена из Минска. По предварительной информации, он отравился некачественным...
 
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