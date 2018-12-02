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Беларуский бизнесмен умер в московском отеле от отравления алкоголем
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Утром 1 декабря в московском отеле Four Seasons обнаружили тело Игоря Санина, бизнесмена из Минска. По предварительной информации, он отравился некачественным алкоголем,
Следователи уже расследуют дело,
В соцсетях пишут, что бары отеля уже проверяют на качество алкоголя. Также есть информация о белом порошке на тарелке в номера Санина, хотя представитель СК об этом ничего не сказала. Служащие отеля говорят, что вечером в номере с беларусом были ещё четверо мужчин и одна женщина. Игорь Санин, как сообщается, приехал в Москву «решить вопросы», связанные с его бизнесом.
Жена бизнесмена Милана в
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Утром 1 декабря в московском отеле Four Seasons обнаружили тело Игоря Санина, бизнесмена из Минска. По предварительной информации, он отравился некачественным...
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