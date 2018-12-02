Исследование: половина беларусов смотрит телевизор каждый день

С апреля 2018 года каждый месяц проходит медиаисследование gemiusAudience. В этот раз опубликованы результаты за октябрь, где указано, как много беларусы смотрят телевизор. Если верить исследованию, то половина беларусов в возрасте от 15 до 74 лет смотрит телевизор каждый день, пишет infopolicy.biz.

Также эти данные распределили по полу и возрасту. Оказалось, что мужчины предпочитают либо не смотреть телевизор вообще, либо смотреть его очень часто. Также исследование подтверждает мнение о том, что молодёжь не смотрит ТВ.

Есть ещё и распределение по месту проживания. В результатах нет ничего удивительного − минчане с большего не смотрят ТВ, а у людей в регионах меньше занятий для досуга.

Среди студентов и школьников только 4% ежедневно смотрит ТВ, а 22% не смотрят его вообще. У пенсионеров ситуация, разумеется, совсем другая − 2,75% не пользуются телевизором, а 11,7% включают его каждый день.